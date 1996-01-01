ЖД тоннель на Чуркин закроют после саммита

Железнодорожный тоннель, в народе его зовут сталинским, между станциями Моргородок и Луговая во Владивостоке давно нуждается в ремонте. Протяженностью 1380 м, он - главная магистраль для угольных составов на ТЭЦ-2 и грузов на стройки мыса Чуркина. Вывести его сейчас из транспортной схемы не представляется возможным, потому до проведения саммита работы по его реконструкции производиться не будут - финансирование не предусмотрено. Об этом нам сообщили в отделении Дальневосточной железной дороги. Между тем городские власти вынашивают планы реанимировать городскую электричку, которая несколько лет назад курсировала между железнодорожным вокзалом и Чуркиным через территорию Дальзавода. Курсировала недолго, электричку отменили, так как дотировать пассажирские перевозки из городского бюджета оказалось не по карману. А сегодня и вовсе на железной дороге в районе 36-го причала разворачивается стройка.