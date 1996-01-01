Памятник с мансардой

Начавшиеся недавно работы по реконструкции во Владивостоке двухэтажного здания по ул. Светланской, 12 привлекли внимание прохожих, поскольку оно относится к разряду памятников и соответственно охраняется законом. Именно их тревога за то, к чему в итоге могут привести строительные работы, и послужила поводом, чтобы разобраться в ситуации.

Для многих это здание хорошо известно по располагавшейся в нем в последние годы китайской кухне, до этого по "Зеленому крокодилу", по блинной. Еще раньше, 1970-1980-х гг. там процветали кафе "Русский чай" и "Минутка". А когда-то давным-давно, по данным историка Валерия МАРКОВА, в здании располагались редакции газет "Далекая окраина" и "Дальневосточное обозрение". Да еще оно известно тем, что по сути это было первое в городе специализированное банковское здание, в котором с 1899 г. по 1913 г. работало отделение Русско-китайского банка, а затем располагались городской общественный и коммунальный банки. Поэтому неслучайной находкой строителей оказался тяжеленный сейф. Кстати, в доме на втором этаже были квартиры, в которых постоянно жили люди. Две вместе с жильцами - ШАТАЛОВОЙ и ПАК СУН ХИ - сохранились до сих пор. И, можно сказать, что эти люди нечаянно попали под реконструкцию и временно терпят определенный дискомфорт.

Здание по Светланской, 12 является федеральной собственностью, и государство передало его Управлению Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, которое и стало заказчиком хлопотной реконструкции.

До начала ремонтно-восстановительных работ здание обследовала наука - организация "Гемес", которая выдала рекомендации проектировщикам и строителям. Затем известной владивостокской компанией "АРКС" был сделан проект реконструкции. Надо отметить, что выставленный на всеобщее обозрение на одной из строительных выставок первоначальный эскизный проект реконструкции был раскритикован коллегами-архитекторами. Пришлось переделывать. В конечном счете после замечаний и положительного заключения краевой экспертизы проект вышел максимально "историчным" - и заказчик, согласно утвержденному краевой администрацией регламенту, получил разрешение №15Р от 12.11.2009 г. Управления культуры Приморского края на "производство работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения", которым разрешались "реконструкция и приспособление мансардного этажа".

В прошлом году заказчик провел конкурс среди нескольких строительных компаний на право реконструкции этого здания. Особый интерес к нему проявили две хабаровские компании, но в конечном счете победу присудили приморской - "Дальстройбизнес-II", которой руководит Почетный строитель России Александр СУББОТИН.

Чем известна компания? Да, пожалуй, одна только реконструкция ею Пушкинского театра стоила бы того, чтобы оценивать уровень ее работы как очень высокий. А кроме этого известно восстановление практически из руин доходного дома купца ФИЛИПЧЕНКО на ул. Светланской, 111, здания на ул. Уборевича, 9, где ранее находился банк СБС-Агро, здания по ул. Семеновской, 20 - бывшей городской прокуратуры. В прошлом году ею были завершены ремонтно-восстановительные работы зданий Приморского арбитражного суда, здания по ул. Светланской, 29, банка "Приморье". И сегодня помимо здания судебных приставов в работе на реставрации еще одно. Наверное, можно привести и примеры "новоделов" - это постройка известной "Арки цесаревича Николая II" в содружестве с известной компанией "Подземстрой-6", храм возле здания городской ГАИ.

Пожалуй, в крае есть еще всего лишь несколько компаний, которые могут работать со зданиями-памятниками на столь же высоком уровне. Во всяком случае, можно сказать, что объект попал в неплохие руки.

- Здесь ситуация подобна той, что была в Пушкинском театре, - считает генеральный директор "Дальстройбизнес-II". - Там тоже стены "трещали и расходились". Мы тогда делали обломы, стягивали их. Прошло 7-8 лет, и это здание стоит и "здравствует", хотя оно было в худшем состоянии, чем это. Но и Светланскую, 12 тоже надо срочно спасать. Это и комиссия с участием "Росстройсертификации" подтвердила. Когда мы вскрыли обшивку внутренних стен, то волосы стали дыбом. Есть трещины, в которые можно просунуть руку. Стена со стороны "Версаля" заметно отклоняется от вертикали. Туда мы еще не заходили, не разбирались, в чем там дело, - еще живут жильцы. По-хорошему им надо бы освободить помещения на какое-то время, чтобы мы привели все здание в порядок. Сделаем - и потом можно будет снова нормально жить в уже отремонтированных квартирах. Это вроде бы и они прекрасно понимают. Я думаю, мы с заказчиком этот вопрос решим.

То, что в здании когда-то был банк, и сыграло основную роль в том, что оно сильно пострадало от времени. По сути, ранее это были два здания, которые затем соединили аркой над проездом. А новое помещение одели в уникальную тяжелую "броневую рубашку". Она-то и дала неравномерные нагрузки на стены - и по ним пошли трещины.

Со стороны двора видна мощная металлическая подпорка, которую строителям пришлось установить, чтобы стена не завалилась.

Помимо ремонта фасадов, восстановления особых элементов здания, здесь предполагается заменить гнилые деревянные перекрытия, сантехнику, сделать отделку. Надо выровнять и стянуть стены, чтобы устранить трещины, выполнить отделку. Но при людях, проживающих на стройке, это не полагается. А к концу этого года объект должен быть отреставрирован.

Александр Субботин отметил, что очень дорожит репутацией, как своей, так и компании и гарантирует, что все будет сделано в соответствии с проектом. И сгнившая башенка, на которую прохожие обращали внимание, будет заменена такой же новой.

Все выполняемые работы строители описывают и фотографируют, чтобы оставались доказательства того, что все делается правильно. И, когда после реставрации это здание "заиграет", то, наверное, ни у кого не будет сомнений, что в отношении него все сделано правильно.