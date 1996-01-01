О масштабной подготовке к переписи населения заявили на уровне ДВФО

Распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДВФО Виктора ИШАЕВА образована Комиссия Дальневосточного федерального округа по проведению Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года, утверждено положение о ее работе и определен ее состав.

Это сделано в соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской переписи населения" и постановлением Правительства РФ "Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года" для координации взаимодействия между федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти при подготовке к главному событию нынешнего года.

Председателем комиссии назначен зам. полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Владимир РОМАНОВ. Заместителем председателя - руководитель Хабаровскстата Сергей ПОЗОЛОТИН. Приморье представляет вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА, являющаяся также Председателем краевой межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к ВПН-2010.

Основными задачами комиссии являются координация деятельности всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в реализации мероприятий по подготовке и проведению переписи, контроль за выполнением плана работы в субъектах ДВФО и оперативное решение возникающих организационных вопросов, в том числе направленных на устранение выявленных нарушений.