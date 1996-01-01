Вузы Приморья отправят студентов в переписчики

Приморскстат провел семинар для представителей вузов и ссузов края, посвященный привлечению студентов к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. В ходе мероприятия они познакомились с нормативно-правовой базой участия студентов в переписи и получили рекомендации по организации информационно-разъяснительной работы среди учащихся.

"Как уже сообщалось ранее, во время проведения Всероссийской переписи населения с 14 по 25 октября 2010 года в крае будет задействовано более 8000 приморцев, в том числе студентов, которых мы намерены привлечь в качестве переписчиков, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Пробная перепись показала, что студенты легче устанавливают контакт с населением, быстрее запоминают правила заполнения переписных листов и в итоге работают более эффективно. В ходе предыдущей переписи населения 2002 года треть всех переписчиков были студентами, а в нынешнем, мы надеемся, их будет еще больше".

Департамент образования и науки Приморского края рекомендовал руководителям вузов заключить соответствующие договоры с Приморскстатом. На сегодняшний день уже восемь высших и средних специальных учебных заведений из разных уголков края выразили готовность выделить в общей сложности 1500 студентов для обучения и последующей работы во время переписи. У тех, в свою очередь, есть несколько стимулов принять предложение Приморскстата: эта работа будет оплачена, засчитана ребятам в качестве производственной практики, а главное, они получат бесценный опыт по выстраиванию коммуникаций с людьми разных социальных групп и возрастов, что очень пригодится в будущем в любой профессиональной деятельности.

Участники семинара получили ответы на широкий круг вопросов - от норм нагрузки на переписчиков и мер по обеспечению их безопасности до вариантов информационно-разъяснительной работы, которая должна повысить интерес к переписи населения, как таковой.

"Сегодня много говорят о нехватке патриотизма у молодежи, об оттоке дальневосточников и приморцев, в частности, из региона. В то же время участие в переписи может способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма у студентов и, в конечном счете, способствовать их закреплению в регионе. Осознание того, что ты участвуешь в важном государственном деле, и от тебя действительно зависит будущее края, дорогого стоит", - резюмирует зам. руководителя Приморскстата, курирующая проведение переписи на территории края, Наталья БАУКОВА.