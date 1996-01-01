www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Вузы Приморья отправят студентов в переписчики

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморскстат провел семинар для представителей вузов и ссузов края, посвященный привлечению студентов к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. В ходе мероприятия они познакомились с нормативно-правовой базой участия студентов в переписи и получили рекомендации по организации информационно-разъяснительной работы среди учащихся.

"Как уже сообщалось ранее, во время проведения Всероссийской переписи населения с 14 по 25 октября 2010 года в крае будет задействовано более 8000 приморцев, в том числе студентов, которых мы намерены привлечь в качестве переписчиков, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Пробная перепись показала, что студенты легче устанавливают контакт с населением, быстрее запоминают правила заполнения переписных листов и в итоге работают более эффективно. В ходе предыдущей переписи населения 2002 года треть всех переписчиков были студентами, а в нынешнем, мы надеемся, их будет еще больше".

Департамент образования и науки Приморского края рекомендовал руководителям вузов заключить соответствующие договоры с Приморскстатом. На сегодняшний день уже восемь высших и средних специальных учебных заведений из разных уголков края выразили готовность выделить в общей сложности 1500 студентов для обучения и последующей работы во время переписи. У тех, в свою очередь, есть несколько стимулов принять предложение Приморскстата: эта работа будет оплачена, засчитана ребятам в качестве производственной практики, а главное, они получат бесценный опыт по выстраиванию коммуникаций с людьми разных социальных групп и возрастов, что очень пригодится в будущем в любой профессиональной деятельности.

Участники семинара получили ответы на широкий круг вопросов - от норм нагрузки на переписчиков и мер по обеспечению их безопасности до вариантов информационно-разъяснительной работы, которая должна повысить интерес к переписи населения, как таковой.

"Сегодня много говорят о нехватке патриотизма у молодежи, об оттоке дальневосточников и приморцев, в частности, из региона. В то же время участие в переписи может способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма у студентов и, в конечном счете, способствовать их закреплению в регионе. Осознание того, что ты участвуешь в важном государственном деле, и от тебя действительно зависит будущее края, дорогого стоит", - резюмирует зам. руководителя Приморскстата, курирующая проведение переписи на территории края, Наталья БАУКОВА.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru