Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вузы Приморья отправят студентов в переписчики
Приморскстат провел семинар для представителей вузов и ссузов края, посвященный привлечению студентов к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. В ходе мероприятия они познакомились с нормативно-правовой базой участия студентов в переписи и получили рекомендации по организации информационно-разъяснительной работы среди учащихся.
"Как уже сообщалось ранее, во время проведения Всероссийской переписи населения с 14 по 25 октября 2010 года в крае будет задействовано более 8000 приморцев, в том числе студентов, которых мы намерены привлечь в качестве переписчиков, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Пробная перепись показала, что студенты легче устанавливают контакт с населением, быстрее запоминают правила заполнения переписных листов и в итоге работают более эффективно. В ходе предыдущей переписи населения 2002 года треть всех переписчиков были студентами, а в нынешнем, мы надеемся, их будет еще больше".
Департамент образования и науки Приморского края рекомендовал руководителям вузов заключить соответствующие договоры с Приморскстатом. На сегодняшний день уже восемь высших и средних специальных учебных заведений из разных уголков края выразили готовность выделить в общей сложности 1500 студентов для обучения и последующей работы во время переписи. У тех, в свою очередь, есть несколько стимулов принять предложение Приморскстата: эта работа будет оплачена, засчитана ребятам в качестве производственной практики, а главное, они получат бесценный опыт по выстраиванию коммуникаций с людьми разных социальных групп и возрастов, что очень пригодится в будущем в любой профессиональной деятельности.
Участники семинара получили ответы на широкий круг вопросов - от норм нагрузки на переписчиков и мер по обеспечению их безопасности до вариантов информационно-разъяснительной работы, которая должна повысить интерес к переписи населения, как таковой.
"Сегодня много говорят о нехватке патриотизма у молодежи, об оттоке дальневосточников и приморцев, в частности, из региона. В то же время участие в переписи может способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма у студентов и, в конечном счете, способствовать их закреплению в регионе. Осознание того, что ты участвуешь в важном государственном деле, и от тебя действительно зависит будущее края, дорогого стоит", - резюмирует зам. руководителя Приморскстата, курирующая проведение переписи на территории края, Наталья БАУКОВА.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо