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Спасский филиал ФГОУСПО "Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спасский филиал Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж" объявляет набор абитуриентов на 2010-2011 учебный год и приглашает всех желающих получить качественное образование на очном и заочном отделениях по специальностям

Очное обучение НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ на бесплатной основе

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий - 30 мест

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 30 мест

- Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей - 30 мест

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ на бесплатной основе - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)- 30 мест Обучение по программе повышенного уровня: углубленная подготовка по направлению "Хозяйственно-правовая деятельность" - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 5 мест - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 3 места на платной основе - Правоведение - Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Зачисление На базе 9 классов- по результатам ГИА или результатам вступительных испытаний в форме тестирования по дисциплинам "Русский язык" и "Математика" На базе 11 классов- по результатам ЕГЭ: - На специальность "Правоведение" - по дисциплинам "Русский язык", "История России"; - На остальные специальности - по дисциплинам "Русский язык", "Математика" Заочное обучение НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ на бесплатной основе - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-ных и гражданских зданий - 30 мест на платной основе - Правоведение - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Обучение по программе повышенного уровня: углубленная подготовка по направлению "Хозяйственно-правовая деятельность" - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО КОНКУРСУ ДОКУМЕНТОВ В колледже работают платные подготовительные курсы с 1 февраля по 15 июля .Для иногородних студентов работают заочные подготовительные курсы. После окончания филиала выпускники получают высшее образование за 3 года по ускоренной форме в вузах Хабаровска, Владивостока, Белгорода, Арсеньева. Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием Приём документов с 1 апреля по 15 августа Наш адрес: 692239, ГО Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29 а, кабинет 312 . Тел.: 8 (423-52) 3-17-03 Лицензия на право образовательной деятельности Серия А № 233472 от 01.11.2007 г., государственная аккредитация Серия АА № 000914 от 16.07.2007 г.

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