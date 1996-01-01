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НКОУ СПО Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж приморского крайпотребсоюза
690062, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.18
Директор колледжа Митрякова Галина Николаевна
Тел/факс: (4232) 40-91-06, 36-73-56, 36-13-90, 36-13-80, 36-13-98
e-mail: vkgkt@vladivostok.ru
Web-сайт: www.vgcc.ru
Проезд: ост. городского транспорта "Молодёжная", электропоезда "Моргородок".
Форма обучения: очная, заочная, экстернат
Условия зачисления: обучение на всех специальностях осуществляется на коммерческой основе
Базовое образование: 9, 10, 11 классов
Приём заявлений с 01 июня
Иногородним предоставляется общежитие.
Имеется филиал в г. Уссурийске, тел./факс: (4234) 33-27-90. 33-06-76
По окончании колледжа выпускники имеют возможность продолжить обучение в Приморском филиале Сибирского университета потребительской кооперации, а также в высших учебных заведениях города Владивостока (ТГЭУ, ВГУЭС, ДВГУ) по ускоренным программам
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (Срок обучения: 1 год 10 мес. - 3 года 10 мес.) 030503 Правоведение Квалификация: Юрист с углубленной в области правоохранительной деятельности
Специализация: в области таможенного права права со знанием иностранного языка по выбору (английского, японского, китайского)
080110 Экономика и бухгалтерский учёт
Квалификация: бухгалтер
Специализация в области налогов и налогообложения
080501 Менеджмент Квалификация: менеджер с углубленной подготовкой в области коммерческой деятельности Специализация в области курортного, гостиничного дела и туризма со знанием иностранного языка по выбору (английского, японского, китайского) 080402 Товароведение Квалификация: товаровед Специализация в области товароведения потребительских товаров 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления Квалификация: техник Специализация области информационных систем в экономике 260502 Технология продукции общественного питания Квалификация: технолог Специализация в области специальных технологий СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (cрок обучения: 1 год 10 мес. - 3 года 10 мес.) 030503 Правоведение Квалификация: Юрист 080110 Экономика и бухгалтерский учёт Квалификация: бухгалтер 080402 Товароведение Квалификация: товаровед 080501 Менеджмент Квалификация: менеджер 260502 Технология продукции общественного питания Квалификация: технолог Колледж проводит обучение на получение рабочих профессий, специализации, повышение квалификации.
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