Ветераны войны заслужили углубленный медицинский осмотр

До конца апреля поликлиники Владивостока принимают ветеранов ВОВ на углубленные осмотры.

Для этого во всех медицинских учреждениях сформированы списки приема ветеранов, где они вне очереди в отдельных кабинетах будут обследованы терапевтами и узкими специалистами.

Ветеранам, которым в связи с возрастом трудно добраться до своей поликлиники, вся необходимая медицинская помощь будет оказана врачами на дому. Как отметили в управлении здравоохранения администрации города, в этом году в связи с празднованием юбилейной, 65-й годовщины Победы, ежегодную диспансеризацию фронтовиков решено сделать более углубленной.

В списки обследуемых входят участники, инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы ветеранов войны.

Ветеранов обследуют терапевт, невролог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, травматолог-ортопед, уролог, гинеколог. В программу медосмотра входит УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, электрокардиограмма сердца, маммография, исследование органов зрения, клинический анализ крови, мочи, исследования на онкомаркеры, уровень холестерина.

По результатам диспансерного обследования участникам Великой Отечественной войны будет назначено необходимое лечение в условиях станционара, дневного стационара в поликлинике или на дому. По рекомендации врача может быть назначено и санитарно-курортное лечение. Ветераны войны будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.