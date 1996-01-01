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Ветераны войны заслужили углубленный медицинский осмотр

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До конца апреля поликлиники Владивостока принимают ветеранов ВОВ на углубленные осмотры.

Для этого во всех медицинских учреждениях сформированы списки приема ветеранов, где они вне очереди в отдельных кабинетах будут обследованы терапевтами и узкими специалистами.

Ветеранам, которым в связи с возрастом трудно добраться до своей поликлиники, вся необходимая медицинская помощь будет оказана врачами на дому. Как отметили в управлении здравоохранения администрации города, в этом году в связи с празднованием юбилейной, 65-й годовщины Победы, ежегодную диспансеризацию фронтовиков решено сделать более углубленной.

В списки обследуемых входят участники, инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы ветеранов войны.

Ветеранов обследуют терапевт, невролог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, травматолог-ортопед, уролог, гинеколог. В программу медосмотра входит УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, электрокардиограмма сердца, маммография, исследование органов зрения, клинический анализ крови, мочи, исследования на онкомаркеры, уровень холестерина.

По результатам диспансерного обследования участникам Великой Отечественной войны будет назначено необходимое лечение в условиях станционара, дневного стационара в поликлинике или на дому. По рекомендации врача может быть назначено и санитарно-курортное лечение. Ветераны войны будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.

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