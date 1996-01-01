Человеческие радости: еда, секс и бескорыстная помощь другим

Хотите жить счастливее? - проведите на себе опыт, навеянный новейшими исследованиями психологов и нейрофизиологов, пишет The New York Times Николас Д.КРИСТОФ.

Автор предлагает выбрать, с кем бы вы поменялись местами. Первый вариант - 36-летний холостяк Ричард: белый, богат, красив, здоров, работает трейдером, пишет стихи. Второй вариант - 64-летняя афроамериканка Лорна: толстая пенсионерка с больными почками, живет душа в душу с мужем, ходит в церковь, организует благотворительные акции. "Большинство предпочло бы поменяться местами с Ричардом, но Лорна, вероятно, счастливее", - пишет автор, ссылаясь на выводы психолога Джонатана ХЕЙДТА в книге "Гипотеза счастья". По данным ученых, пол, состояние здоровья, внешность, расовая принадлежность и возраст не оказывают особого влияния на ощущение счастья, поясняет автор, ведь у Лорны есть несколько преимуществ перед Ричардом: в ее жизни меньше стрессов, она верующая, состоит в удачном браке, много общается с людьми. Коллективные труды ради высшего блага - единственный способ прочно повысить свой уровень счастья, утверждает Хейдт. Кстати, мысли о благотворительности включают участки мозга, обычно отвечающие за приятные ощущения от еды или секса, обнаружили американские нейрофизиологи.