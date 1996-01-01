Студенческие отряды померились силами

На прошедшем 19 февраля первенстве по жиму лежа среди студенческих отрядов города Владивостока было разыграно 18 комплектов наград в 6 весовых категориях. Соревнования проходили в спортивном зале Дальрыбвтуза. Организатором турнира был старейший приморский студенческий отряд "Голубой меридиан", бойцы которого летом отправятся осваивать рыбные запасы Южных Курил.

Отрадно то, что студенты других вузов с энтузиазмом восприняли приглашение поучаствовать в первенстве, тем самым повысив конкуренцию и престижность соревнования. В итоге после 2-часового состязания победители и призеры были определены. В категории до 60 кг 1-е место завоевал Алексей Шмелев (Дальрыбвтуз), в категории до 67,5 кг победу одержал Николай Щетинин. В категории до 75 кг основная борьба развернулась между представителями ДВГУ, где сильнее всех оказался Олег Злобин, он также с результатом 105 кг стал победителем абсолютной категории и был удостоен главного приза. Среди тяжеловесов первые места распределились следующим образом: в категории до 82,5 кг высшую ступеньку пьедестала занял Владимир Булыгин (Дальрыбвтуз), в категориях до 90 кг и свыше 90 кг победу одержали спортсмены из Дальрыбвтуза Александр Ульянов и Роман Чекалин соответственно.

Следующий турнир, который будет посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в мае. Как рассказал "ЗР" Иван БУТОВ, студент Дальрыбвтуза и командир путинного отряда "Голубой меридиан", "для участия в соревнованиях вовсе необязательно принадлежать к какому-либо студенческому отряду. Однако многие из тех, кто участвовал в турнире, заинтересовались летней работой в путинном отряде "Голубой меридиан" и даже совсем не потому, что эта работа пропитана морем, рыбой и романтикой Курильских островов. Работа в путинном отряде дает возможность заработать свыше 70 000 рублей! Это отличная возможность для студента любого вуза скопить денег на покупку автомобиля или поездку за границу. Двери путинного отряда "Голубой меридиан" открыты для всех! Даже девушки могут присоединиться к компании сильных и красивых парней, хорошо поработать и соответственно хорошо заработать! Звоните: 8-902-487-4207!"