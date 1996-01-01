www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Студенческие отряды померились силами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшем 19 февраля первенстве по жиму лежа среди студенческих отрядов города Владивостока было разыграно 18 комплектов наград в 6 весовых категориях. Соревнования проходили в спортивном зале Дальрыбвтуза. Организатором турнира был старейший приморский студенческий отряд "Голубой меридиан", бойцы которого летом отправятся осваивать рыбные запасы Южных Курил.

Отрадно то, что студенты других вузов с энтузиазмом восприняли приглашение поучаствовать в первенстве, тем самым повысив конкуренцию и престижность соревнования. В итоге после 2-часового состязания победители и призеры были определены. В категории до 60 кг 1-е место завоевал Алексей Шмелев (Дальрыбвтуз), в категории до 67,5 кг победу одержал Николай Щетинин. В категории до 75 кг основная борьба развернулась между представителями ДВГУ, где сильнее всех оказался Олег Злобин, он также с результатом 105 кг стал победителем абсолютной категории и был удостоен главного приза. Среди тяжеловесов первые места распределились следующим образом: в категории до 82,5 кг высшую ступеньку пьедестала занял Владимир Булыгин (Дальрыбвтуз), в категориях до 90 кг и свыше 90 кг победу одержали спортсмены из Дальрыбвтуза Александр Ульянов и Роман Чекалин соответственно.

Следующий турнир, который будет посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в мае. Как рассказал "ЗР" Иван БУТОВ, студент Дальрыбвтуза и командир путинного отряда "Голубой меридиан", "для участия в соревнованиях вовсе необязательно принадлежать к какому-либо студенческому отряду. Однако многие из тех, кто участвовал в турнире, заинтересовались летней работой в путинном отряде "Голубой меридиан" и даже совсем не потому, что эта работа пропитана морем, рыбой и романтикой Курильских островов. Работа в путинном отряде дает возможность заработать свыше 70 000 рублей! Это отличная возможность для студента любого вуза скопить денег на покупку автомобиля или поездку за границу. Двери путинного отряда "Голубой меридиан" открыты для всех! Даже девушки могут присоединиться к компании сильных и красивых парней, хорошо поработать и соответственно хорошо заработать! Звоните: 8-902-487-4207!"

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru