Переселенцам стало проще искать работу

По анкетам, поступающим в краевую службу занятости в рамках программы переселения соотечественников, стали чаще приниматься положительные решения. Так, из девяти соотечественников, обратившихся в 2010 году, пятеро были приглашены к участию в программе.

По мнению специалистов, это связано с изменениями в краевой программе, которые были приняты в 2009 году. Согласно корректировке, значительно расширился перечень работодателей и территорий вселения. Еще один немаловажный фактор - благодаря изменениям в постановлении Правительства Российской Федерации, вдвое увеличилась сумма подъемных для переселенцев, въезжающих на территорию Дальнего Востока. Как отметили в Управлении занятости края, с момента реализации программы в Приморье переселились 42 участника и 66 членов их семей (всего 108 человек). Сегодня еще 50 работодателей готовы принять на работу более 400 соотечественников.

Изменения в закон, принятые в 2009 г., позволили расширить список вакансий и добавить три территории вселения. Программа "Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" начала действовать в Находкинском, Уссурийском городских округах и Пограничном муниципальном районе.

При корректировке программы в 2010 году также будут учтены возможности Приморского края, которые появились благодаря реализации инвестиционных проектов.