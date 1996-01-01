Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Что делать с Де-Фризом?
Есть в мире благодатные места, и одно из них - полуостров Де-Фриз, через который уже совсем скоро пройдет скоростная современная магистраль от аэропорта Владивосток на о. Русский.
В результате цена земли выросла, а те, кто попал под дорожный грейдер, и вовсе озолотились - участки у некоторых выкупили по $3000 за квадратный метр. Но что делать с тем, что осталось за обочиной дороги?
Близость города и моря полуострова оценили еще наши предки. В далекие царские времена поселился здесь англичанин Джеймс Корнелиус ДЕ-ФРИЗ. Но счастья не дождался. К тому же его родная дочь бросилась в море из-за неразделенной любви и утонула. Правда, некоторые местные жители уверяют, что она осталась жива. Тем не менее англичанин от огорчения посадил аллею деревьев в ее память и уехал, продав свое хозяйство некому ученому агроному Карлу ГОЛЬДЕНШТЕДТУ, и тот достиг здесь немалых успехов.
А еще этот полуостров в прошлом был известен стоянкой эпохи неолита, очистными сооружениями, парой детских лагерей, своим небольшим совхозом и пр. Отсюда рукой подать до Владивостока. Зимой по льду можно спокойно дойти за каких-то 5-10 минут.
В последние годы здесь стали обосновываться дачники. Когда же стало ясно, что скоро появится мост до ст. Седанки, то уже в преддверии этой стройки с благословения администрации Надеждинского района здесь началась массовая приватизация земли и всего, что на ней было.
Попал под эту приватизацию и Центр детского отдыха "Космос" с 43 га драгоценной теперь территории. Так случилось, что банкротившийся "Дальзавод", бывший собственник этого пионерлагеря, передал его муниципальному образованию. А тому он оказался ненужным. Да и администрация Владивостока, у которой ранее был интерес к лагерю, не сумела защитить его от распродажи. Часть лагеря посчастливилось выкупить президенту Приморской федерации парусного спорта Михаилу ЕРМАКОВУ, известному в качестве владельца известного ресторана "Семь футов" и руководителя одноименного яхт-клуба. Другую часть лагеря он взял в аренду.
17 февраля Михаил Ильич на встрече с представителями общественных организаций и прессы в компании "Архитектурный фонд" рассказал о ситуации с бывшим пионерлагерем и о своих намерениях возродить его, по крайней мере, как центр детского отдыха, образования и парусного спорта. Причем эти намерения опираются на поддержку коллектива "Космоса", оставшегося без работы.
Известный своей колоссальной энергией предприниматель и общественный деятель намерен привлечь к реализации этого проекта ЮНЕСКО. Однако он считает, что для этого его идея нуждается в хорошей проработке с привлечением всех желающих внести свою лепту в проект комплексного развития полуострова Де-Фриз. При этом "Космос" может рассматриваться как многофункциональный детский и семейный центр не только регионального, но и международного уровня. Однако руководитель ООО "Архитектурный фонд" Владимир СМОТРИКОВСКИЙ отметил, что для того чтобы идея могла быть реализована, очень важно решить вопрос по передаче всего лагеря и земельного участка в частную собственность в одни руки - только в этом случае можно рассчитывать на то, что ЮНЕСКО и иностранные инвесторы решатся участвовать в будущем проекте.
Свои идеи по комплексному развитию Де-Фриза и детского центра, в частности, обещали подготовить архитекторы и вожатые "Космоса", а представители общественных организаций откликнулись посодействовать изучению общественного мнения по этому поводу, чтобы уже в марте появилась какая-то концепция, которую можно было бы взять за основу будущего проекта. Ну а помочь им всем в этом можно, написав свои предложения по Де-Фризу на e-mail: visma@front.ru
Новости тематики
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
Новости раздела
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока