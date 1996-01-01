Что делать с Де-Фризом?

Есть в мире благодатные места, и одно из них - полуостров Де-Фриз, через который уже совсем скоро пройдет скоростная современная магистраль от аэропорта Владивосток на о. Русский.

В результате цена земли выросла, а те, кто попал под дорожный грейдер, и вовсе озолотились - участки у некоторых выкупили по $3000 за квадратный метр. Но что делать с тем, что осталось за обочиной дороги?

Близость города и моря полуострова оценили еще наши предки. В далекие царские времена поселился здесь англичанин Джеймс Корнелиус ДЕ-ФРИЗ. Но счастья не дождался. К тому же его родная дочь бросилась в море из-за неразделенной любви и утонула. Правда, некоторые местные жители уверяют, что она осталась жива. Тем не менее англичанин от огорчения посадил аллею деревьев в ее память и уехал, продав свое хозяйство некому ученому агроному Карлу ГОЛЬДЕНШТЕДТУ, и тот достиг здесь немалых успехов.

А еще этот полуостров в прошлом был известен стоянкой эпохи неолита, очистными сооружениями, парой детских лагерей, своим небольшим совхозом и пр. Отсюда рукой подать до Владивостока. Зимой по льду можно спокойно дойти за каких-то 5-10 минут.

В последние годы здесь стали обосновываться дачники. Когда же стало ясно, что скоро появится мост до ст. Седанки, то уже в преддверии этой стройки с благословения администрации Надеждинского района здесь началась массовая приватизация земли и всего, что на ней было.

Попал под эту приватизацию и Центр детского отдыха "Космос" с 43 га драгоценной теперь территории. Так случилось, что банкротившийся "Дальзавод", бывший собственник этого пионерлагеря, передал его муниципальному образованию. А тому он оказался ненужным. Да и администрация Владивостока, у которой ранее был интерес к лагерю, не сумела защитить его от распродажи. Часть лагеря посчастливилось выкупить президенту Приморской федерации парусного спорта Михаилу ЕРМАКОВУ, известному в качестве владельца известного ресторана "Семь футов" и руководителя одноименного яхт-клуба. Другую часть лагеря он взял в аренду.

17 февраля Михаил Ильич на встрече с представителями общественных организаций и прессы в компании "Архитектурный фонд" рассказал о ситуации с бывшим пионерлагерем и о своих намерениях возродить его, по крайней мере, как центр детского отдыха, образования и парусного спорта. Причем эти намерения опираются на поддержку коллектива "Космоса", оставшегося без работы.

Известный своей колоссальной энергией предприниматель и общественный деятель намерен привлечь к реализации этого проекта ЮНЕСКО. Однако он считает, что для этого его идея нуждается в хорошей проработке с привлечением всех желающих внести свою лепту в проект комплексного развития полуострова Де-Фриз. При этом "Космос" может рассматриваться как многофункциональный детский и семейный центр не только регионального, но и международного уровня. Однако руководитель ООО "Архитектурный фонд" Владимир СМОТРИКОВСКИЙ отметил, что для того чтобы идея могла быть реализована, очень важно решить вопрос по передаче всего лагеря и земельного участка в частную собственность в одни руки - только в этом случае можно рассчитывать на то, что ЮНЕСКО и иностранные инвесторы решатся участвовать в будущем проекте.

Свои идеи по комплексному развитию Де-Фриза и детского центра, в частности, обещали подготовить архитекторы и вожатые "Космоса", а представители общественных организаций откликнулись посодействовать изучению общественного мнения по этому поводу, чтобы уже в марте появилась какая-то концепция, которую можно было бы взять за основу будущего проекта. Ну а помочь им всем в этом можно, написав свои предложения по Де-Фризу на e-mail: visma@front.ru