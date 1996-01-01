Автобусный Китай подорожал

С 1 марта на 10% повышается стоимость билетов на автобусные направления КНР. Таким образом для выезжающих в Китай по визе билет в Суйфэньхэ обойдется в 1980 рублей, в Хуньчунь - 1950 рублей, в Харбин - 2420 рублей.

Подорожание коснется выезжающих как с турфирмами, так и самостоятельно. Причиной стало изменение финансовой политики монополиста китайского направления ОАО "Приморавтотранс". В 2000 г. решением Министерства транспорта РФ компания назначена официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в КНР. Автобусами возит туристов в Харбин, Мудяньцзян, Цзиси, Суйфэньхэ, Мишань, Дуннин, Яньцзи, Хуньчунь. Официальная версия повышения цен - увеличение затрат на содержание и обслуживание автопарка. Неофициальная - по информации самих туристических компаний, выкупающих билеты у "Приморавтотранса", зимний туристический сезон не задался по числу желающих отдохнуть в Поднебесной. Нет туристов, нет пассажиров - нет денег. И финансовые потери нужно как-то компенсировать. Естественно, что подорожание скажется на стоимости абсолютно всех путевок, включающих в себя автобусные переезды.