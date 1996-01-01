Как вы узнаете, что пришла весна? (Опрос "ЗР")

Через три дня наступит весна... Но это по календарю…

Мне же пришлось еще пару недель назад идти в зоомагазин за витаминами для линяющих попугаев и "контрасексом" для учуявшей сезонное потепление кошки. Традиционное женское предвесеннее развлечение - поход по магазинам в поисках обновок - лично для меня было навсегда потеряно в день изобретения человечеством GORE-TEX. Так что о весне приходится узнавать из других источников, например, по запаху ветра. "А как вы узнаете, что пришла весна?" - с таким вопросом "Золотой Рог" обратился к горожанам.

Геннадий КАРИКОВ, руководитель клуба "Сплав-ВГУЭС":

- Почуяв весну, народ начинает активно собираться на маршруты. Появляются даже те, кто по зиме ходил на тренировки через раз. Пока катамараны починяют, шутками перебрасываются, глядишь - и напарники готовы. Складывается команда - складывается маршрут. Мне уже спортивные маршруты как таковые не очень интересны. Я люблю, чтобы люди подобрались веселые, чтобы ссор по мелочам не было, чтобы друг друга и подстраховать могли, и в изготовлении походной бани поучаствовали… Потом именно такие вещи вспоминаются наравне с самыми сложными из пройденных порогов. Так что я по весенней атмосфере в клубе уже могу сказать, каким сложится спортивный год. С опытом становишься специалистом по душевной атмосфере.

Степан СТЕПАНОВ, мотогонщик:

- Иду в гараж, конечно! В этом году сезон вообще открыт 22 февраля, на владивостокском чемпионате. Вообще-то он официально был заявлен как эндуро на снегоходах, но мотогонщиков все же больше было. Народ за зиму соскучился за компьютерами сидеть. Так что были желающие полдня на льду Амурского залива померзнуть, но свои круги откатать. Победить, конечно, важно, но еще важнее с народом пообщаться, на сезон настроиться. Без настроения лучше и не выезжать вовсе. Какой там спортивный дух?!! Несешься и думаешь: "Как он за зиму мотак прокачал! Сейчас финишируем и поговорим". Вот так у меня весна и наступает.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, предприниматель:

- Запах такой в воздухе особый появляется, и девушки мини-юбки на-девают. Едешь по городу, одним глазом за дорогой следишь (гололед, все-таки), а другим по обочине шаришь. Чем больше девушек в мини-юбках, тем у меня настроение лучше. Сразу чувствуешь, что жизнь идет своим чередом, и зиму сменяет весна. Ну, и мужчиной себя, конечно, чувствуешь. Восьмое марта-то близится… Цветочники вот опять оживились.

Евгения ПАВЛОВА, менеджер:

- У меня коты начинают под окнами концерты устраивать. Я их и гонять пыталась, и собак во дворе прикармливала. Все одно. Весна, одним словом. Скоро опять котята родятся, корми их… Не кормить нельзя, живые души. А у соседки моей по подъезду другая забота: голуби который год на незастекленной лоджии птенцов выводят. Все загадили, а выгнать жаль. Все-таки не так одиноко…

Иван Снегирев, студент:

- У меня третий год такая традиция (не специально, само получилось), под Новый год ссорюсь со старой девушкой, а под Восьмое марта знакомлюсь с новой. Отличная весна получается. Только нужно заранее важным вопросом озаботиться, чтобы в компьютере домашнем старых фоток с "бывшей" на рабочем столе не валялось. Ну, и в кармане должны какие-нибудь деньги быть. Повел девушку в кино - 500 рублей минимум, в кафе - 1000 рублей, но это только запланированные расходы. А в итоге получается примерно столько, сколько у друзей уходит поменять зимнюю резину на летнюю.

Леонид СОКОЛОВ, дачник- любитель:

- Жена настояла, чтобы родительскую дачу не бросали. Экономических соображений в том нет ни на грош. Картошку-капусту проще на базаре купить. Дача нужна затем, чтобы по лету в городе не сидеть и какую-то физическую нагрузку без покупки абонемента в спортзал иметь. В итоге каждая весна начинается с кухонных разговоров на тему "что будем садить". Потом, конечно, жена пол-огорода засадит своими цветами, мне остается только картошка. Ну, ничего. Там у меня речка неподалеку, маленькие гольцы водятся.

Марина КОРСАКОВА, студентка ДВГУ:

- Стараюсь купить авиабилеты на лето, потом дорого будет и никто никуда не полетит. Мне родители поручили этим делом заняться, им некогда на сайтах сидеть и вариант подешевле выискивать. Мне же обещали перед дипломом (или сразу после него) показать Европу. Хотят знать, не зря ли пять лет за обучение английскому языку платили. Шучу, конечно, но билеты и вправду ищу.

Ольга МИТИНА, инструктор фитнес-клуба:

- С 1 марта резко прибавляется клиенток, желающих срочно похудеть. Некоторые приходят с уже выбранными нарядами (от вечерних платьев до купальников) и наглядно демонстрируют, до каких именно размеров хотят похудеть. Стараюсь не разочаровать, хотя результат зависит от самих клиенток. Часто для меня весна начинается с чтения книжек по психотерапии, потому что с клиентками приходится говорить о вещах, совершенно далеких от фитнеса и оздоровления. Они в зал не столько за фигурой приходят, сколько пообщаться. И, конечно, начать новую жизнь с понедельника. Точнее, с 1 марта! Чтобы к 8-му уже быть в форме и в женском всеоружии.

Юрий ИСАЕВ, инженер-системотехник:

- У меня весна с чистки дамских компьютеров начинается. То они себе новых игрушек накачают, то обоев, вместе с вирусами, разумеется. Интересно, что все это у них синхронно начинается, как грипп. Главный аргумент - хотим настроение поднять. Весна, одним словом. Я не в обиде. Они к моему приходу прихорашиваются, чай ставят, разговаривают ласково. А мне что, трудно вирусы поудалять? Это же не я работаю, а "Антивирус Касперского" и иже с ними.