Комсомольск поставляет красавиц

Комсомольчанка Ольга НИКОЛАЕВА будет бороться за престижный титул на всероссийском конкурсе "Мисс Россия - 2010", который состоится в марте в Москве. Претендентку на это звание "открыло" модельное агентство "Дива Моделз". Девушка успешно преодолела два московских кастинга. Сделать это было непросто: на первый "смотр" приехало 500 претенденток, отобрали - 150, из которых были выбраны только 50 красавиц. Ольга вошла в их число, ей улыбнулась удача.