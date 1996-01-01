Яньбянский колледж корееведения и китаеведения производит набор студентов для учебы в КНР по следующим специальностям:

1. переводчик китайского языка

2. переводчик корейского языка

3. специалист по китайской и корейской кухне

4. инструктор по восточным единоборствам

5. лечебный массаж и иглотерапия

6. диктор телевидения

7. фармокология

8. косметология

9. топ-фото модели

10. стюардессы

Срок обучения от 1-3 лет, в зависимости от выбранной специальности. По окончанию учебы выдается сертификат и диплом международного образца.

Условия приема:

- от 16 лет и старше, независимо от пола, национальности и вероисповедования аттестат или диплом об окончании учебного заведения

оплата за учебу в долларах США

В первый год обучения проживание в общежитии обязательно

Каникулы, праздничные дни - согласно правил ВУЗов Китая

Стоимость обучения 2000 у.е. в год

Стоимость жилья и питания 1500 у.е. в год

1 у.е. равен 1 доллару США

Студентам предоставляется возможность заработка во время учебы, рекомендация при трудоустройстве, аренда и покупка недвижимости, ведение собственного бизнеса.

Адрес : КНР, город Яньцзы, улица Айдан, 70 (в часе езды от Хуньчуна)

Тел.: (86) 13321519333

(86) 13180905339 - сот. Телефон директора