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ФГОУ СПО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Выпускники техникума успешно трудятся в различных областях машиностроения, судостроения, приборостроения, информатики, сервиса, бизнеса и предпринимательства.Подготовка по специальностям:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
- ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ - СУДОСТРОЕНИЕ
- РАДИОАППАРАТОСТРОЕННЕ
- МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТОГО -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ (МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ)
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ:
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
- ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
- НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
- ТУРИЗМ
- СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ
Прием в техникум производится на базе 9, 11. Форма обучения очная. Экстернат. Уровень образования базовый и повышенный. Условия обучения: на бюджетной и договорной основе. Иногородним предоставляется общежитие. На период обучения - отсрочка от Армии.
В течение обучения в техникуме студенты могут пройти дополнительную профессиональную подготовку по смежным специальностям с выдачей свидетельств
Приём заявлений с 1 июня по 31 августа.
Предварительное тестирование(с последующим зачислением) с 1 марта ежедневно с 9-00 до 17-00
Наш адрес 690013 г. Владивосток, ул. Шепеткова 60 (район парка "Минный городок"). Проезд трамваем №5,6, автобусами №№ 2,11,25,4Д,64Э,99 до остановки "Поликлиника" Сайт: www.vstech.ruтел.: 8 (4232) 63-62-52; 63-94-20- в рабочие дни
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