www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ФГОУ СПО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Выпускники техникума успешно трудятся в различных областях машиностроения, судостроения, приборостроения, информатики, сервиса, бизнеса и предпринимательства.

Подготовка по специальностям:

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

- ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ - СУДОСТРОЕНИЕ

- РАДИОАППАРАТОСТРОЕННЕ

- МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТОГО -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ (МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ)

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ:

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

- ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

- НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- ТУРИЗМ

- СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ

Прием в техникум производится на базе 9, 11. Форма обучения очная. Экстернат. Уровень образования базовый и повышенный. Условия обучения: на бюджетной и договорной основе. Иногородним предоставляется общежитие. На период обучения - отсрочка от Армии.

В течение обучения в техникуме студенты могут пройти дополнительную профессиональную подготовку по смежным специальностям с выдачей свидетельств

Приём заявлений с 1 июня по 31 августа.

Предварительное тестирование(с последующим зачислением) с 1 марта ежедневно с 9-00 до 17-00

Наш адрес 690013 г. Владивосток, ул. Шепеткова 60 (район парка "Минный городок"). Проезд трамваем №5,6, автобусами №№ 2,11,25,4Д,64Э,99 до остановки "Поликлиника" Сайт: www.vstech.ruтел.: 8 (4232) 63-62-52; 63-94-20- в рабочие дни

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru