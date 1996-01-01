ФГОУ СПО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Выпускники техникума успешно трудятся в различных областях машиностроения, судостроения, приборостроения, информатики, сервиса, бизнеса и предпринимательства.

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

Подготовка по специальностям:

- ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ - СУДОСТРОЕНИЕ

- РАДИОАППАРАТОСТРОЕННЕ

- МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТОГО -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ (МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ)

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ:

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

- ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

- НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- ТУРИЗМ

- СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ

Прием в техникум производится на базе 9, 11. Форма обучения очная. Экстернат. Уровень образования базовый и повышенный. Условия обучения: на бюджетной и договорной основе. Иногородним предоставляется общежитие. На период обучения - отсрочка от Армии.

В течение обучения в техникуме студенты могут пройти дополнительную профессиональную подготовку по смежным специальностям с выдачей свидетельств

Приём заявлений с 1 июня по 31 августа.

Предварительное тестирование(с последующим зачислением) с 1 марта ежедневно с 9-00 до 17-00

Наш адрес 690013 г. Владивосток, ул. Шепеткова 60 (район парка "Минный городок"). Проезд трамваем №5,6, автобусами №№ 2,11,25,4Д,64Э,99 до остановки "Поликлиника" Сайт: www.vstech.ruтел.: 8 (4232) 63-62-52; 63-94-20- в рабочие дни