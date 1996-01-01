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Перепись в Приморье станет моментом истины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главное событие 2010 года - Всероссийская перепись населения - станет не только приоритетным направлением работы Приморскстата в этом году, но и "моментом истины".

Сегодня в Подмосковье начало работу расширенное заседание коллегии Росстата. Среди его участников - руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. Выступая на открытии коллегии, руководитель Росстата Александр СУРИНОВ подчеркнул, что главным вектором работы федерального ведомства и его территориальных органов в этом году станет подготовка и проведение ВПН-2010. Более того, перепись наглядно продемонстрирует, в какой степени статистические прогнозы соответствуют реальности.

Приморскстат осуществляет планомерную подготовку к главному событию года, о чем регулярно оповещает жителей края через СМИ. В Приморье уже два года работает межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки к ВПН-2010 под председательством вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ. Кроме того, завершено обучение уполномоченного персонала, обновлено программное обеспечение, проверено состояние адресного хозяйства края, а выявленные изменения внесены в картографический материал. Также планируется, что в ходе переписи в крае будет задействовано более 7 000 приморцев из числа студентов и представителей интеллигенции.

"Перепись населения в Приморье, которая пройдет с 14 по 25 октября 2010 года, станет не только коллективным, но еще и объективным портретом края. И то, насколько он будет точен, зависит от каждого из нас. Причем, единственное, что от требуется от приморцев - ответить на нейтральные и очень корректные вопросы переписчиков", - подчеркивает заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА.

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