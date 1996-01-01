Долги за свет можно будет отработать?

Ухудшение ситуации с неплатежами населения за потребленные электроэнергию и тепло уже привело к появлению весьма оригинальных методов решения проблем. В скором времени долги перед энергетиками можно будет погасить, отработав их на разовых и сезонных работах в компании.

Стоит отметить, что привлекаться к поденным работам будут малоимущие граждане, а хотелось бы, чтобы ноша сия не миновала владельцев загородных коттеджей, большая часть которых оплачивают электроэнергию в минимальном объеме либо копят многотысячные долги.

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