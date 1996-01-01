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"Кремниевая долина" может появиться в Подмосковье или Владивостоке
Российские власти пока не определились с регионом, где будет создаваться аналог "кремниевой долины", обсуждаются ближнее Подмосковье и Владивосток, сказал первый замруководителя администрации Президента РФ Владислав СУРКОВ, возглавляющий рабочую группу по созданию такого центра исследований и разработок.
"Обсуждаются разные регионы, многие считают, что надо строить где-то в ближнем Подмосковье. Здесь все-таки выше потенциал и научно-технический, и финансовый. Но есть и другие интересные варианты - Владивосток, например", - сказал Сурков в интервью "Ведомостям".
По его словам, ни о каких закрытых городах речь не идет. "Наоборот, в новом комплексе будет максимально открытая, интернациональная, если хотите, космополитичная, социальная среда", - говорит Сурков.
Отвечая на вопрос о земле под такой комплекс, он отметил, что власти будут стремиться, чтобы государству эта часть проекта почти ничего не стоила.
Говоря о финансировании, он напомнил, что в бюджете-2010 10 миллиардов рублей было выделено дополнительно на модернизацию и инновационное развитие. Половина пойдет на конкретные, уже согласованные проекты. "А более 4 миллиардов рублей мы оставили для дальнейшего распределения. Рассчитываю, что, пока центра физически нет, будем софинансировать инновационные проекты компаний. Весной определится их список. Часть же из этой суммы к концу года (надеюсь, к тому времени будет сформировано техзадание) мы сможем направить на разработку проекта самого комплекса", - говорит Сурков.
По его словам, в российскую "кремниевую долину" будут "пересаживать" инновации, которые сперва "вырастят" в кластерах отечественные корпорации.
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