Спиртное пьют неудачники

Результаты исследований американских ученых показали, что алкоголь употребляют преимущественно те, кому по жизни не везет, - одним словом, неудачники.

По словам специалистов, в ходе исследования они не встретили ни одного регулярно выпивающего человека, который при этом был бы успешным в жизни.

Эксперты напоминают, что алкоголь со временем разрушает нейроны головного мозга. Таким образом, человек сам лишает себя возможности здраво мыслить, передает YoRead.ru.