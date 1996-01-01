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Весной могут отменить переход на "летнее" время
Скорее всего в конце марта мы не перейдем на "летнее" время. Его отмену поддержал профильный комитет Совета Федерации. Энергетики в шоке: это же так выгодно, уверены они. Но, как выяснили "Известия", экономия - дутая, а деньги просто идут энергетикам в карман. Причем компенсировать вред нашему здоровью они не торопятся.
Ввести "летнее" время предложил президент США Бенджамин ФРАНКЛИН, отменить - президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Сомнения в целесообразности оного Медведев высказал в послании Федеральному собранию в ноябре прошлого года. Судя по реакции депутатов и сенаторов, собрание не против. Тому есть серьезные экономические причины.
Энергетики толкуют об экономии в 1,5 миллиона тонн угля и в 2 миллиарда киловатт-часов электричества (называют и другие цифры, см. ниже). Если перевести это в деньги, получится - грубо - $300 млн. Аргументы медиков - противников "светлого лета" - в доллары перевести сложно: от 40 до 70 тысяч умерших в год.
Вряд ли случайно, что Франклину протолкнуть свою идею не удалось. Первой на это решилась Великобритания в 1908-м: выгоды не увидела, но задала моду.
В нашей стране стрелки перевели весной 1919 года - да так и оставили. 1 апреля 1981 года добавили еще час, в октябре вернули, так мы с тех пор и живем. Зимой как бы по летнему времени, летом - по "дважды летнему". Новейшие исследования опровергли миф об "экономической выгоде" для северных стран. Да и в США летнее время отменят в 2015 году.
Весной 1991 г., когда страна пела "мы ждем перемен", декретное время едва не отменили, замахнулись и на летнее, но тут случился путч, в декабре развалился СССР - и стало как-то не до того.
- Вопрос не случайно подняли сейчас, - заявил "источник в одной из энергокомпаний. - Прошла реформа отрасли. Пресловутые тонны и миллиарды теперь экономит не "страна", а хозяйствующие субъекты. Вот и завидно стало.
- Нет там никакой прибыли, - возражает наш собеседник в Совете Федерации. - Железнодорожники и аэропорты несут убытки, перекраивая расписание. Час опоздания товарного поезда - десятки тысяч долларов. Если вычесть из мнимой прибыли то, что теряем, окажемся в минусе.
Евгений ДЕСЯТОВ, управляющий директор энергокомпании:
- В год экономится около 4,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, или более 1 млн т. угля. Если распределить это на население России, получится, что каждый россиянин экономит почти 60 руб. в год. Российские медики отмечают, что не все люди переносят это без последствий, европейские врачи ничего не говорят. Так что если с этой точки зрения целесообразность не до конца определена, то с точки зрения энергетиков она абсолютно обоснована.
Валентин ЗАВАДНИКОВ, председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике:
- Существуют многочисленные исследования, доказывающие, что экономические эффекты достаточно сомнительны. Зато ухудшается самочувствие граждан, а дополнительные больничные и опоздания на работу ложатся лишней нагрузкой на экономику. Не нужно переводить всю страну на летнее время, чтобы сэкономить деньги конкретным бизнесменам. Надо о людях думать, а не о выгодах хозяйствующих субъектов.
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