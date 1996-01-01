Заочное образование уступит место дистанционному

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) объявил, что не будет с 2010 года набирать студентов на заочную форму обучения.

СПбГУ решил отказаться от этого "наследия советской эпохи", заботясь о качестве образования.

"Мы полностью поддерживаем такой подход. МГУ давно отказался от заочной формы обучения. Дать фундаментальную научную подготовку заочно невозможно ни в одной из областей знаний", - говорит ректор Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

В то же время МГУ развивает дистанционное образование, где каждый обучающийся может получить поддержку специалистов из числа профессорско-преподавательского состава МГУ с использованием дистанционных образовательных технологий.