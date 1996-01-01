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Медаль при поступлении в вуз льгот не дает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 2010 года выпускников школ будут награждать серебряными медалями по новым правилам, сообщает ИА "Амител".

Согласно новым правилам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, претендентам на серебряную медаль нужно иметь за 10 и 11 классы в полугодиях и по итогам года не более двух "четверок", остальные - "пятерки". Обязательным условием остается успешное прохождение ЕГЭ.

Кстати, с 2009 года для медалистов изменились и условия поступления в колледжи и вузы. Так как не все ребята, получившие в школе "золото" или "серебро", подтверждали свои знания на вступительных испытаниях, предлагалось вообще отменить медали для выпускников. Сейчас медаль имеет лишь статус награды за отличную учебу, никаких льгот при поступлении больше она не дает. В настоящее время единственным "аргументом" при приеме в колледжи и вузы являются только результаты ЕГЭ - чем они выше, тем больше шансов у абитуриента попасть в учебное заведение.

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