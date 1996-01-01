Приморцам компенсируют затраты на оплату теплоснабжения

В Приморском крае 1 апреля изменяется система возмещения затрат граждан на оплату некоторых коммунальных услуг.

Теперь жители ряда муниципальных образований края будут оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения в полном объёме. В виде компенсации им будут предоставлены социальные выплаты, возмещающие затраты семьи на эти цели, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отметим, что в 2009 году на компенсации разницы в тарифах для предприятий и населения из краевого бюджета было направлено более 3, 4 млрд рублей. C этого года будет прекращена дотация 35 из 49 организаций, получающих субсидии на эти цели. Работа ведется в соответствии с требования ФЗ N185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

В Приморье на прежних условиях будут работать 14 организаций. Это расположенные в северных районах филиалы КГУП "Примтеплоэнерго": Дальнегорский, Кавалеровский, Северный (Красноармейский МР), Ольгинский, ОАО "Горнорудная компания "АИР" (Красноармейский МР), ОАО "Импульс" и МУП "Коммунальный комплекс п. Терней" (Тернейский МР). 10 организаций вырабатывают электроэнергию от дизельных электростанций.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, сегодня услугами теплоснабжения от организаций, получающих субвенции из краевого бюджета, пользуются 315 тысяч семей, 197 тысяч из которых обслуживаются КГУП "Примтеплоэнерго". С 1 апреля 286 тысяч из них станут получателями компенсационных выплат. Для 29 тысяч семей сохранится прежний порядок расчета, поскольку они проживают в "северных территориях".