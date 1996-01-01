Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам компенсируют затраты на оплату теплоснабжения
В Приморском крае 1 апреля изменяется система возмещения затрат граждан на оплату некоторых коммунальных услуг.
Теперь жители ряда муниципальных образований края будут оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения в полном объёме. В виде компенсации им будут предоставлены социальные выплаты, возмещающие затраты семьи на эти цели, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Отметим, что в 2009 году на компенсации разницы в тарифах для предприятий и населения из краевого бюджета было направлено более 3, 4 млрд рублей. C этого года будет прекращена дотация 35 из 49 организаций, получающих субсидии на эти цели. Работа ведется в соответствии с требования ФЗ N185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
В Приморье на прежних условиях будут работать 14 организаций. Это расположенные в северных районах филиалы КГУП "Примтеплоэнерго": Дальнегорский, Кавалеровский, Северный (Красноармейский МР), Ольгинский, ОАО "Горнорудная компания "АИР" (Красноармейский МР), ОАО "Импульс" и МУП "Коммунальный комплекс п. Терней" (Тернейский МР). 10 организаций вырабатывают электроэнергию от дизельных электростанций.
Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, сегодня услугами теплоснабжения от организаций, получающих субвенции из краевого бюджета, пользуются 315 тысяч семей, 197 тысяч из которых обслуживаются КГУП "Примтеплоэнерго". С 1 апреля 286 тысяч из них станут получателями компенсационных выплат. Для 29 тысяч семей сохранится прежний порядок расчета, поскольку они проживают в "северных территориях".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель