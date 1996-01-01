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Приморские миллиардеры
Журнал "Финанс" составил рейтинг российских миллиардеров-2010. В список 500 самых богатых россиян попало 4 наших земляка, хотя активов на территории Приморья, принадлежащих миллиардерам значительно больше.
363 место в рейтинге занимает совладелец и председатель совета директоров Приморского морского пароходства Александр Кириличев (5,7 млрд рублей). В прошлом году в этом списке Кириличев занимал более высокое - 226-е место. Графу "Способ создания капитала" напротив его фамилии журнал "Финанс" занял меткой "бывший "красный директор", что не совсем точно. Как известно, Кириличев возглавил ПМП на заре капитализма и одним из первых в России смог провести приватизацию пароходства, а аккумулировал капитал он уже позже.
На 366-е место вышел еще один выходец из Приморья Александр Мечетин - председатель правления и член совета директоров ОАО "Синергия". С 2004-го по 2009-й ОАО "Синергия" объединила в своем составе, помимо предприятий пищевого комплекса 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод, а также стала единственной российской публичной алкогольной компанией, проведя IPO в 2007 г.
На 384-ю строку рейтинга журнал поставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Его состояние оценивается в 5,1 млрд руб. По версии журнала, Пушкарев является совладельцем компании "Парк групп", которая, как известно, контролирует "Востокцемент".
Четвертый приморский миллиардер родом из Находки. Валентин ЗАВАДНИКОВ является сегодня председателем комитета Совета Федерации по промышленной политике и совладельцем "Синергии". Издание оценивает его состояние в 3,3 млрд рублей.
Что интересно, аналитики "Финанса" так и не смогли найти миллиардеров среди приморских рыбаков, структура бизнеса которых остается весьма непрозрачной.
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