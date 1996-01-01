Говорите ли вы на родном языке? (Опрос "ЗР")

Международный день родного языка отмечается с 21 февраля 2000 года. Дата была введена по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Ученые-социолингвисты насчитывают около 3000 языков, на которых говорит или когда-либо говорило человечество (не считая языков искусственных вроде эсперанто или интерлингвы). Из них 109 уже мертвы, т.е. на них не говорит ни один человек. Причем большинство из вычеркнутых языков не древние, изжившие себя за давностью лет. Просто наступает на пятки глобализация и экономически обусловленная миграция, постепенно люди перестают говорить на родном языке. Или, как это название буквально переводят с английского, "на языке матери". За примерами далеко ходить не нужно, потомки приморских переселенцев с Украины уже не знают "ридной мовы". "Золотой Рог" спросил владивостокцев: "Говорите ли вы на родном языке?" Риф ХАРИСОВ, председатель приморской татаро-башкирской общественной организации "Туган ил" ("Родина"): - Да, лично я говорю по-татарски и всячески поддерживаю среди своих идею необходимости говорить на родном языке. Собираясь на собрания общественной организации "Туган ил", мы общаемся между собой на татарском. Конечно, не все могут говорить как следует, часто переходят на русский… Вы же понимаете, что мы все родились в Советском Союзе, где родным языком для всех был русский. Более того, когда в Казани татары, скажем, ехали в общественном транспорте, они между собой говорили по-русски. Было стыдно обратиться к продавцу по-татарски, сверстники засмеяли бы. А взрослые сказали бы "деревенщина". Сейчас ситуация меняется, образованный человек должен говорить на родном языке из уважения к своему отцу и матери, своему народу и истории. Полтора года назад "Туган ил" проводил не только уроки родного языка, но и приглашал преподавателя из ДВГУ читать лекции об истории тюркских народов. Желающие могли пойти дальше и познакомиться с основами арабского языка. Ирина ТРУСОВА, преподаватель кафедры филологии МГУ им. Невельского: - Странный вопрос, говорю, конечно. Но ведь вы ко мне обратились не как к представителю русской диаспоры, а как к автору научной работы на тему разницы между литературной и просторечной формой языка. Высшая форма национального языка - это, конечно, литературный язык, которым владеют люди, получившие высшее образование и поддерживающие чистоту языка. Средством же общения часто выступает просторечие, причем на просторечии говорят как люди с высшим образованием, так и выпускники профессиональных училищ. Социальная среда города перемешивает тех и других, сегодня ты сидишь в офисе и употребляешь литературную версию, а завтра, образно говоря, пойдешь кирпичи на стройку носить и будешь общаться на другом варианте русского языка. Язык больше не является жестко закрепленным проявлением социального статуса. Рамиз ЗЕЙНАЛОВ, председатель приморской общественной организации азербайджанской диаспоры "Достлуг" ("Дружба"): - Пока все просто, азербайджанцы приехали в Приморский край жить и работать после распада Советского Союза. Многие из первых переселенцев теперь уже пожилые люди, по-русски говорят с ошибками, поскольку среди своих и в семье говорят на родном языке. Дети соответственно перенимают языковые навыки у родителей. Из детей свободно говорят примерно 95%. Знание языка не приходится искусственно поддерживать, с национальными традициями дело обстоит чуть хуже. Мы редко проводим крупные мероприятия, так что связь с исторической родиной поддерживается силами самих семей. У нас издается газета "Азербайджан" о жизни диаспоры и об основных политических, экономических, культурных событиях в самом Азербайджане. Но газета на русском языке, это скорее попытка рассказать о нашей жизни представителям других национальностей. Андрей САПЕЛКИН, председатель приморской общественной организации "Дом Польский": - Я говорю по долгу службы. К тому же сказывается привязанность к корням: когда помнишь свое происхождение, как-то уютнее чувствуешь себя в мире. Но среди членов польской диаспоры стремление к знанию польского языка встречается редко. У нас говорят еще две женщины. Одна, Магдалена, приехала совсем недавно из Польши, вышла замуж за русского, вторая - ее ученица. Сейчас по инициативе самой Магдалены по воскресеньям в приходе Пресвятой Богородицы после мессы проводятся уроки польского языка. Не знаю, может быть, что-то из этого получится. Однако язык - это не умение ездить на велосипеде, нужно постоянно практиковаться. Такой возможности у многих нет. Кто себе позволит ездить на историческую родину хотя бы раз в год? Чи ЧЖОУ, китайский предприниматель: - Конечно, говорю, я же китаец. С русскими только 10 лет работаю. Семью перевозить не планирую, опасно, и детских садов нет. Но дочек жене велел русскому учить, они у меня все за моих друзей-русских замуж выйдут. Дети будут красивые и бизнес хороший. Еще планирую сына родить, пусть на русской женится. Я сам из северных китайцев, считаюсь нацменьшинством. Нам много детей можно. Видишь, как я далеко вперед думать умею. Но про семью и про бизнес, а вот сын сына потом пусть про родной язык думает. У каждого своя забота. Светлана ЛИ, представитель корейской диаспоры: - Я делала несколько попыток выучить корейский язык, но говорящей на нем как на родном себя назвать все равно не могу. Что-то перевести при случае, конечно, можно. Не нужно путать родной язык и язык национальный. Родной язык - это тот, на котором вы легко и свободно общаетесь, выражаете свои мысли, видите сны. А национальный язык сейчас чаще всего учая в зрелом возрасте. Нужно прилагать специальные усилия для того, чтобы ощутить свою лингвистическую сопричастность к корням. Я не одна такая, единицы корейцев из огромной корейской диаспоры Приморского края говорят по-корейски. Да и те не из-за особой привязанности к корням, а из-за необходимости общаться с бизнес-партнерами. Галуст АХОЯН, председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам: - Конечно, в кругу семьи мы стараемся говорить на родном армянском языке. Есть практическая сторона вопроса - многие родственники приехали в Приморский край не так давно, и им проще говорить по-армянски. С другой стороны, как раз язык разграничивает темы для общения на внутренние, семейные и общественно значимые. Так что для меня русский язык - язык делового общения и общения в большом социальном кругу. К армянскому же языку сохраняется теплое отношение, он для меня частица родной земли, земли предков.