Слабый пол о мужской силе

Анастасия САХАРОВА, генеральный директор компании "Сигма Груп":

– Поскольку мужчины по определению считаются сильным полом, я ценю в них умение быть снисходительными и добрыми (в значении понимания и прощения). Чем ты сильнее, как человек и личность, тем более выражено в тебе умение прощать, тем снисходительнее ты к ошибкам и слабостям других, тем добрее к окружающим.

Доброту в мужчине ценю особенно. Благородство. Глубину души. Я вижу это в поступках и отношениях, как личных, так и профессиональных. Вообще, мужчина у меня ассоциируется со львом – его силой, благородством, умом и щедростью. И я счастлива, что на вопрос: "Ты часто видишь таких мужчин?" – могу ответить: "Я замужем за таким человеком".

Право на слабости мужчина имеет, но это не должно входить в привычку, отражаться на его характере и стиле жизни. Поплакать, подепрессировать, полежать на диване имеет право каждый, вне зависимости от пола. И все-таки для нас, женщин, слезы мужчины – это катастрофа. А мы не хотим жить в окружении катастроф.

Светлана ЮДИНА, исполнительный директор ЗАО "Универсальная лизинговая компания":

– Сильный мужчина в моем понимании – это мужчина, способный принимать решения. Мало просто строить планы, необходимо уметь воплощать их в жизнь, не бояться брать на себя ответственность не только за себя, но и за других людей. К сожалению, среди представителей сильного пола немало таких, которые, лежа на диване, сетуют на несовершенство мира, но сами не пытаются даже подняться с этого дивана. В то время как роль мужчины – идти вперед, и дорога эта не всегда гладкая. Есть такая скандинавская пословица "Северный ветер породил викингов". Только преодоление трудностей может сделать мужчину по-настоящему сильным.

Имеет ли мужчина право на слабости? Конечно, да. Он ведь не бездушный робот. Но только если нам, женщинам, можно не скрывать наших слабостей (никто нас за это не осудит), то мужчинам такая роскошь непозволительна. Он может расслабиться только с очень близкими людьми, которые поймут, не осудят, постараются помочь и поддержать в трудную минуту. Главное, чтобы такие люди всегда были рядом, тогда наши сильные мужчины будут еще сильней.

Валентина ПИКИНА, директор ЗАО "РМ Трэйдинг":

– Мужская сила заключается в способности находить выход в любой жизненной ситуации, не перекладывая решения проблем, если они появляются, на чьи-либо плечи. И конечно же он имеет право на слабости в отношениях с близкими людьми: родителями, детьми, любимой женщиной. Здесь он может и "покапризничать", ничего при этом не опасаясь.

Татьяна КУНЧЕНКО, генеральный директор компании MX group:

– Настоящий мужчина, на мой взгляд, это тот, кто умеет брать на себя ответственность и принимать решения. Сегодня же мы видим обратное – мужчины бегут от ответственности, и понятие "быть мужчиной" приобретает черты только внешнего поведения, ограничиваясь показухой в мужском кругу. Груз ответственности и принятия решений вынуждены брать на себя женщины, которые все чаще становятся у штурвала семейного корабля. Плюс эта модная тенденция... Мужчины старше сорока в меньшей степени подвержены ее влиянию, в то время как среди молодежи успешно происходит навязывание новых разрушительных идеалов мужчины.

Это не значит, что настоящий мужчина никогда не моется и не стрижёт ногтей. Просто у него должны быть другие приоритеты – как обеспечить семью, как починить дома кран, а не окраска волос и тотальный пирсинг. Бог создал мужчину физически более сильным, чем женщину. А значит, возложил на него функции защиты. И отказ от этой функции означает отказ от изначально данного ему таланта и долга.

Настоящий мужчина – как капитан: его мужественность внешне себя никак не проявляет, пока не наступает критический момент. Его ценности – семья, Родина, вера, честь, достоинство – выше здоровья и даже выше жизни.

Что же касается мужских слабостей... Мужчины тоже сомневаются, боятся, страдают от боли и ревности... Есть и чисто мужские "пунктики": маленький рост, волосы поредели, жена зарабатывает больше... Хорошо, если мужчина смог найти и удержать умную, тактичную и верную женщину, которая утешит и подбодрит его в нужный момент, и тогда о его маленьких слабостях, кроме них двоих, никто никогда не узнает.

Лариса ЗДОРОВЕЦ, начальник управления малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала Промсвязьбанка:

– Мужская сила – понятие достаточно емкое и многогранное. Конечно, это не только физические способности, которыми обладают все мужчины. Мужчина должен олицетворять надежность, умение преодолевать трудности. Когда женщина уверена, что как бы то ни было, её всегда поймут, спасут, своевременно "подставят плечо", она может довериться такому человеку. Таких представителей мужского пола женщины берегут, ценят, любят и заботятся с удовольствием.

Конечно, мужчина имеет право на нормальные человеческие слабости. Он также и переживает, даже плачет порой, и это совершенно нормально. У всех свой особенный характер, с определенной долей несовершенств. Можно долго рассуждать на эту интересную тему – "мужчина". Одно верно – без сильного мужчины женщине очень сложно, а то, что в жизни каждой из нас должен быть настоящий мужчина, это вне всяких сомнений.

Наталья ПОМОГОВА, владелица салона цветов "Наташа":

– В моей семье двое мужчин – муж и сын, одному 52 года, другому 12. И требования к ним у меня одинаковые (естественно, с поправкой на возраст). Для меня сила мужчины – в надежности и верности себе, во всех смыслах. Он не должен подвести тех, кого, что называется, приручил. Он должен чувствовать ответственность за них. В нашем обществе все-таки мужчины стоят на фронтоне. Но мы-то с ними в одном "окопе"! Мы им подаем патроны! Поэтому или будь ответственен, или будь один. Партнеров по бизнесу это тоже касается. Другая сторона мужской силы для меня заключается в том, чтобы он всегда был верен себе, как бы ни искушала его жизнь. Наметил цель и уверенно к ней шел.

Право на слабость? Конечно, имеет. Жизнь у нас сложная. И когда он слаб, семья должна его поддержать, дать ему время прийти в себя, восстановить силы, успокоиться. И если он верен себе, то очень скоро все встанет на свои места.