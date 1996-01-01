Аэропорт Владивостока готовится к новой жизни

Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Владивосток может принять первый широкофюзеляжный самолет уже в ноябре 2010 г.

К этому времени будет построен и новый перрон для таких лайнеров. Это позволит аэропорту Владивосток принимать самолеты типа аэробус А-330 и Боинг-747 без ограничений. Уже в феврале начнется строительство объектов аэронавигации для аэропорта - командно-диспетчерского пункта в п. Кневичи, через который будет идти управление воздушным движением и связи в районе аэропорта. По графику идет строительство нового международного пассажирского терминала ориентировочной площадью 50 тысяч кв. м и пропускной способностью 3,5 миллиона пассажиров в год. Он будет открыт в конце 2011 года.

На реконструкцию аэропорта Владивосток в рамках ФЦП будет направлено 14285,1 млн руб., из этой суммы на конец 2009 года освоено 2657 млн руб.