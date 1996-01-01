Инновационный оптимизм

Вопросами реализации промышленных проектов, основанных на инновациях, могут заниматься только люди, которые одновременно хорошо понимают язык и науки, и практики. Поэтому для претворения в жизнь перспективных научных проектов сегодня очень нужны инженеры нового типа. В связи с этим инженерное образование на Дальнем Востоке сегодня переходит на новый этап развития, а технические вузы становятся ключевым звеном в создании инновационной цепи.

О подготовке кадров для инновационной экономики, новых технологиях, которые внедряются в производство, и о создании инфраструктуры для инноваций в интервью "ДК" рассказал ректор Дальневосточного государственного технического университета, профессор, доктор технических наук Анвир ФАТКУЛИН.

– Анвир Амрулович, есть мнение, что отраслевые институты сегодня переживают нелучшие времена, поэтому роль передаточного звена между академической наукой и производством должны взять на себя технические вузы. Вы с этим согласны?

– Я бы не стал утверждать, что отраслевая наука сегодня пришла в упадок. Скорее, произошла значительная реорганизация в связи с тем, что в упадок пришли целые отрасли промышленности. При этом я согласен с тем, что техническим университетам сегодня отводится ключевая роль в формировании инновационной инфраструктуры. С одной стороны, университеты активно сотрудничают с академическими институтами, создают совместные кафедры и лаборатории, что позволяет готовить специалистов, которые разговаривают с разработчиком на одном языке, а зачастую и сами являются авторами интересных проектов. С другой стороны, только инженерные кадры нового поколения способны научную разработку превратить в технологию и внедрить ее в производство. Таким образом, именно в технических вузах путь от научной идеи до реального продукта оказывается наиболее коротким. Поэтому на технические вузы и возлагают сегодня большие надежды в деле формирования инновационной экономики.

– В ДВГТУ уже есть примеры интеграции высшего образования и академической науки?

– Конечно. У нас есть целый ряд совместных проектов с ДВО РАН. Это научно-образовательные центры: "Экотехнологии в морской технике" с Институтом химии ДВО РАН (руководитель НОЦ – академик В.И.СЕРГИЕНКО), проблемная лаборатория при кафедре электрооборудования, автоматики и электротехнологий "Перспективные материалы и электротехнологии"; базовые кафедры: "Автоматика, управление и информатика в технических системах" (ДВГТУ и лаборатория робототехнических систем Института автоматики и процессов управления ДВО РАН) и "Кафедра геологии, геохимии нефти и газа" (ДВГТУ и ТОИ ДВО РАН).

Совместно с НИИ квантовой медицины и восстановительного лечения и кафедрой Института радиоэлектроники, информатики и электротехники создана научно-исследовательская лаборатория биорезонансных информационных технологий в медицине. Есть научно-образовательные центры, созданные с другими высшими образовательными учреждениями. Это "Наноструктурированные оптические материалы", "Лазерная физика" и др.

– Одной научной идеи для инновационного процесса мало, необходима еще и связь с производством. Как с этим обстоит дело?

– Связь с производством у технического университета существовала всегда. Сегодня она обретает новые формы, и мы сотрудничаем не только со старейшими предприятиями региона, но и находим новых, перспективных партнеров. Например, не так давно мы заключили договор о сотрудничестве с технохолдингом Sumotori, совместно с компанией "Австралюкс" создали учебно-производственный комплекс по инновационному домостроению. Наши студенты проходят практику на заводах "Звезда", "Прогресс", "Варяг", "Дальприбор". Совсем недавно ДВГТУ стал членом Союза машиностроителей России. В связи с этим мы уже наметили ряд мероприятий внутри университета по подготовке кадров для машиностроительной отрасли. Сейчас в регионе появляются новые производства – автосборочные предприятия, верфи, новые цеха на заводе "Прогресс" для корпорации самолето- и вертолетостроения – и везде понадобятся специалисты машиностроительного профиля. Наша общая задача – оценить, какими они должны обладать знаниями и компетенциями, и готовить специалистов для конкретных производств.

– Сегодня много говорят о создании инфраструктуры для инноваций. В ДВГТУ она существует?

– Можно констатировать, что в ДВГТУ создана целостная система управления инновациями. Инновационная деятельность реализуется в рамках зоны ответственности трех проректоров, созданы управление инноваций в образовании, департамент науки и инноваций. Работают советы – по научно-технической и инновационной деятельности, а также секция инновационных технологий обучения в составе научно-методического совета университета.

В рамках ученого совета есть комиссия по научной и инновационной работе. Вопросами инноваций у нас занимается дирекция учебно-научно-инновационного комплекса, дирекция научно-образовательных центров, студенческий центр инноваций. То есть внутренняя инфраструктура у нас есть. Но внутри одного университета невозможно создать инфраструктуру, которая бы работала на весь край. Это возможно только при участии всех заинтересованных сторон. Ведь инновации в конечном счете должны стать высокотехнологичным товаром, который пользуется спросом у населения. Университет сам не может произвести все это, он может только взаимодействовать с малым и средним бизнесом, с системой производства. Поэтому инфраструктура должна развиваться при участии всех сторон.

– Тем не менее в вузе уже есть примеры, когда интересная разработка воплощается в проект, организовывается производство и на рынок выходит готовая продукция. Тем более что ФЗ-217 поставил эту деятельность в законные рамки?

– Таких проектов у нас достаточно много – в области инновационного домостроения, гидротехнического строительства, теплотехники, морских технологий. Есть технологии по переработке пластмасс и переработке шин, которые доведены до производства, и продукция уже выпускается на рынок. На базе нашего вуза созданы более 20 малых предприятий, которые уже сегодня образуют инновационный пояс университета. Развивая высокотехнологичное производство, мы достигаем трех целей. Во-первых, обучаем студентов новой технологии. Во-вторых, если эта технология широко применима и имеет вариативность, она становится объектом для научных разработок. В-третьих, молодежь принимает участие в создании предприятий, продвижении продукта на рынок, и это тоже очень важно.

– Инновационных разработок в регионе достаточно много, но для их продвижения не хватает менеджеров и инженеров, которые бы обладали соответствующими компетенциями. Что, по вашему мнению, включает в себя понятие "инновационные кадры"?

– С одной стороны, я не соглашусь с тем, что инновационных разработок у нас много. Как показывают последние выставки, большинство представленных проектов – это результаты 10-летней давности. Многие из них устарели. Так что подготовка кадров должна быть направлена как на то, чтобы этих разработок становилось больше, так и на их продвижение. Что касается первой задачи, то здесь, я думаю, дело сдвинулось с мертвой точки – магистерские программы вузов сегодня как раз направлены на усиление творческой активности молодежи. С другой стороны, грамотных менеджеров и инженеров для воплощения инноваций в жизнь действительно не хватает. И мы делаем все, чтобы таких специалистов подготовить.

В основные образовательные программы в ДВГТУ введены такие курсы, как "Инновационный менеджмент", ""Управление проектами", "Финансовый менеджмент", "Управление инновациями", "Основы интеллектуальной собственности" и т.д. Эти дисциплины развивают предпринимательские знания. Кроме этого, мы реализуем программы повышения квалификации в области инновационной деятельности на базе нашего Института повышения квалификации. То есть кадры для инновационной деятельности готовятся в университете достаточно полно. Но совершенству нет предела.

– На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы привлечь к инновационной деятельности малый и средний бизнес?

– Этот вопрос решается очень просто – надо найти мотивацию для предпринимателей, которые готовы этим заняться. И самая простая мотивация – это земля, которая будет дана под определенные льготы, но с условием, что здесь должно быть малое инновационное предприятие. Знаете, с чего началась Силиконовая долина? С совершенно простого решения, принятого ректором Стэнфордского университета. Он просто начал распродавать имеющуюся у университета землю инновационным компаниям. Так организовалась Силиконовая долина. По такому же пути пошли и наши соседи в Китае. Приняли решение создать в Харбине технопарк, тут же Харбинскому политехническому институту было выделено несколько десятков гектаров земли, разработана схема технопарка, определены налоговые льготы. Это заняло всего три месяца. Теперь они ищут партнеров, уже заключили договор с ДВГТУ. Если бы у нас при наличии огромного количества земли в государстве был бы такой подход, проблема создания инфраструктуры была бы решена.

– В связи с созданием федерального университета в сфере высшего образования Дальнего Востока произойдут значительные изменения. Какой путь выбирает в этой ситуации ДВГТУ?

– Действительно, организация Дальневосточного федерального университета в Приморье заставит вузы пересмотреть стратегии своего развития. ДВФУ будет иметь целевое финансирование и высокий статус. Это, несомненно, привлечет внимание студентов. Но в то же время это создаст и более высокий уровень конкуренции на образовательном рынке. Поэтому вузы должны уже сегодня ориентироваться на подготовку кадров, востребованных ведущими отраслями экономики. Учитывая, что федеральный университет будет направлен на гуманитарную и экономическую сферы, так как создается на базе ДВГУ, ТГЭУ и УГПИ, то у других вузов остается только один вариант – развивать и углублять свою специализацию. В этих условиях ДВГТУ развивает свой вектор, направленный на достижение статуса Национального исследовательского университета. В прошедшем 2009 г. мы приняли участие в конкурсе на присвоение этой категории, результат нас порадовал. В 2010 г. мы продолжим бороться за это звание. Это позволит сформировать в Приморском крае два полюса образования – технический и гуманитарно-экономический.

– Какие стратегические задачи сегодня ставит перед собой крупнейший технический вуз региона?

– Стратегическая задача одна – стать центром технического образования на Дальнем Востоке, соответствующим мировому уровню и решающим задачи федерального значения. Это подготовка кадров для новых отраслей промышленности, которые создают силу и мощь региона. Среди них – нефтегазовая промышленность, гидротехническое строительство, кораблестроение, теплотехника, энергетика.