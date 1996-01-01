Перспективы связываем с развитием Северо-Восточного федерального университета

– В марте 1998 г. на ученом совете Якутского государственного университета, в соответствии с рекомендациями Минвуза РФ, было решено создать технопарк как отдельное структурное подразделение университета. При подготовке к созданию технопарка изучался не только отечественный, но и зарубежный опыт. Тогда было запланировано развитие его производственных возможностей, предусматривающее одновременное "инкубирование" до двадцати малых инновационных фирм.

Значительных субъективных сложностей по организации технопарка и проблем становления на начальном этапе, зависящих от руководства ЯГУ и Республики Саха(Якутия), не было. Практически на всех уровнях понимали, что без "базовых" условий – реального (платежеспособного) спроса на инновации и налогового стимулирования – "классических", соответственно "самодостаточных", технопарков в России не может быть, но стремиться к этому необходимо. Поэтому наш технопарк работает в режиме отдела развития инновационной деятельности университета.

Отмечу, что общероссийские проблемы развития инновационной деятельности для ЯГУ и Якутии усугублялись региональной спецификой. В России большинство "точек инновационного роста" "привязываются" к бывшим центрам по разработке оборонных технологий. Наша республика на первый взгляд не может претендовать на первоочередную федеральную поддержку по созданию региональной инновационной инфраструктуры, поскольку явно высокого уровня концентрации инновационного потенциала и общеизвестных центров разработки оборонных технологий на территории республики не существовало. Тем не менее активность поддержки инноваций на уровне Правительства Республики высокая, если под этим понимать поддержку содействия создания основных "базовых" условий активного развития инноваций, которые находятся в реальной компетенции республики. Это активное развитие научно-образовательной сферы региона в качестве базы для инноваций. Остальные базовые условия, также, как развитие реального спроса (крупного и малого бизнеса на инновации "местного" производства) и налоговое стимулирование инноваций, в основной своей части не находились и не находятся в реальной (значимой) компетенции региона.

Мы активно сотрудничаем с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для нас это проект наиболее эффективного обучения предпринимательству ученых и изобретателей, а производственников и предпринимателей – внедрению наукоемких технологий. По нашей инициативе в конце 2005 г. заключено соответствующее Соглашение о сотрудничестве между Фондом и Правительством РС(Я).

29 инновационных проектов реализовано в рамках основной программы Фонда "СТАРТ". Это "лидерство" в значительной мере способствовало победе ЯГУ в конкурсе инновационных образовательных программ среди вузов России 2006 г.

Что касается активности инвесторов, то она слаба. Основные перспективы связываем с развитием Северо-Восточного федерального университета.