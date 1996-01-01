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Лицензии образовательных учреждений могут стать бессрочными

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рособрнадзор до 1 марта внесет в Правительство РФ законопроект, который позволит учебным заведениям получать лицензии проще, дешевле и только один раз, но сделает наказание за нарушение лицензионных требований более жестким, сообщила глава ведомства Любовь ГЛЕБОВА.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил освободить образовательные учреждения от платы за получение лицензии и аккредитации, а вместо этого ввести фиксированную госпошлину. По его мнению, лицензия должна стать бессрочной, а санкции за нарушение лицензионных требований должны быть усилены.

"Пока не будет принят закон, этих шагов производить нельзя. Поэтому нам дано поручение: до 1 марта внести этот законопроект в правительство. Правительство поставило на март рассмотрение этого законопроекта", - сообщила Глебова. Она уточнила, что этот документ вносит поправки в закон "Об образовании" в части лицензирования и аккредитации. Кроме того, лицензирование образовательных учреждений войдет в новую редакцию закона о лицензионной деятельности, которую разрабатывает Минэкономразвития РФ.

Глебова сообщила, что после принятия этого закона получить лицензию станет проще и быстрее - количество справок, которые вузу надо будет собрать, сократится в разы, а число этапов, которые он обязан пройти, уменьшится. Сегодня, чтобы получить лицензию, университет должен собрать около 200 документов.

По словам Глебовой, из процедуры лицензирования будет исключена экспертиза, за нее не надо будет больше платить. Вместо этого учебное заведение, которое получает лицензию в первый раз, оплатит в банке госпошлину в размере 2,6 тыс. руб. Как сообщил ранее министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО, фиксированная госпошлина будет введена в России с 1 января 2011 г.

Кроме того, предполагается, что к июню 2011 г. все услуги по лицензированию будут переведены в электронную форму.

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