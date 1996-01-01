Федеральный университет будет классическим

По мнению экспертов от образования, Приморью выпал счастливый билет. Ведь именно здесь откроется Дальневосточный федеральный университет, который станет принципиально новым учебным заведением. Каким именно? Ответ на этот вопрос искали в ходе совместного заседания президиума ДВО РАН и Совета ректоров Дальневосточного федерального округа.

Ждем постановления правительства

Вопрос о том, что университет в Приморье будет создан, решен уже давно - еще 6 марта 2008 г. президент поддержал идею создания Дальневосточного федерального университета на базе ДВГУ. Затем был принят еще целый ряд нормативных документов и 21 октября 2009 г. подписан указ "О создании федеральных университетов", в том числе и на Дальнем Востоке. Кстати, именно в нашем регионе ситуация с федеральными университетами сложилась уникальная. Если в других федеральных округах создается по одному ФУ, то на Дальнем Востоке, с его малочисленным населением, - сразу два: на базе Дальневосточного государственного университета и на базе Якутского государственного университета, что, по мнению правительства, должно дать мощный толчок развитию территории.

Правда, пока нет постановления правительства, которое должно было выйти в трехмесячный срок со дня подписания указа. 21 января этот срок истек. В вузовской общественности говорят, что до конца февраля долгожданное постановление, окончательно утверждающее концепцию ДФУ и ректора нового учебного заведения, должно увидеть свет.

Содержание определено

Что касается содержательной стороны университета, то и этот вопрос можно считать решенным. ДФУ станет классическим университетом, который объединит потенциал ДВГУ и ДВО РАН. Развиваться в ДФУ будут те направлениям, которые наиболее сильны на российском Дальнем Востоке. "Наша концепция строится на программе развития региона и на основе тех школ, которые были созданы в ДВГУ совместно с ДВО РАН. Это биотехнологии, нанотехнологии, источники энергии и ресурсосберегающие технологии, информационные технологии и т.д., - сказал в своем выступлении ректор ДВГУВладимир КУРИЛОВ. - В ДФУ планируется сформировать два мощных кластера - это гуманитарный и естественно-научный".

Что касается последнего, то тут планируется углублять связи, сложившиеся между ДВГУ и академическими институтами ДВО РАН. Рассказывая о различных формах взаимодействия вуза и академии, Андрей АДРИАНОВ, академик, директор Института биологии моря ДВО РАН, отметил, что база для создания ДФУ довольно обширная. "У нас есть совместные кафедры, центры коллективного пользования, сотрудники ДВО РАН активно участвуют в образовательном процессе, руководят крупными учебными подразделениями университета, - подчеркнул он.

Объединений не будет

Что касается самого больного вопроса создания ДФУ - объединения вузов, о котором там много и горячо спорили, в том числе на страницах "ЗР", то его также удалось решить. Мнение и научной, и вузовской общественности были однозначным - на этапе создания ДФУ объединения нецелесообразны. Поэтому университет будет создан исключительно на базе ДВГУ при непосредственном участии ДВО РАН.

"В России на сегодняшний день уже создано два федеральных университета - Южный и Сибирский. Там как раз пошли по пути объединения вузов, и опыт оказался не совсем удачным, - рассказывает Владимир Курилов. - В Южный университет объединили 4 вуза, что повлекло за собой целый ряд трудноразрешимых проблем. С момента создания прошло уже 4 года, и до настоящего времени реорганизация не завершена. Мы считаем, что этот опыт не совсем удачный. Поэтому с самого начала, когда я докладывал свою концепцию на совете ректоров вузов Приморского края, мы договорились, что на начальном этапе мы не готовы говорить об объединении. Кроме того, я уверен в том, что любые объединения должны происходить на добровольной основе. Принуждения в нашей среде очень нежелательны.

Перед нами ставится цель - создать университет, который будет претендовать на некий мировой уровень. Поэтому нам нужно оценить, в чем мы сильны и конкурентоспособны. А это очевидно - интересны наши гуманитарные направления, естественно-научные, математические. И все они сосредоточены в ДВГУ.

Когда же федеральный университет будет создан, то тут исключительно на добровольных началах могут происходить какие-то объединения. Но спешка в этом вопросе недопустима".

Продолжил эту мысль и Виктор ГРИГОРЕНКО, президент ДВГУПС, председатель Совета ректоров вузов ДФО. "По поводу дальнейшей судьбы вузов я бы хотел всех успокоить - как работали, так и будем работать. Большинство вузов носит все-таки отраслевую направленность, а ДФУ обещает стать классическим вузом с большими перспективами развития. И для всех нас очень хорошо, что в регионе появится мощный классический федеральный университет. Это станет нашим ответом на поставленную задачу увеличения экспорта образовательных услуг. Кроме этого, именно здесь будут готовиться кадры высшей квалификации, в том числе и для вузов. Я очень рад за ДВГУ, что ему удалось доказать свою самодостаточность и стать базой для создания федерального университета. Это большая заслуга и ректора, и всего коллектива университета. Нам нужно двигаться дальше, но своим путем, и создавать федеральный университет с учетом опыта других регионов. На мой взгляд, у нас сегодня другая беда. К великому сожалению, у нас физику и математику дети в школах перестали любить. Им нужна юриспруденция, экономика. Это большая проблема".

Александр ЛЕВИНТАЛЬ, заместитель полпреда в ДФО, отметил, что создание в регионе сразу двух федеральных университетов ставит нас в исключительное положение. "Во всех федеральных округах будет по одному университету, а на Дальнем Востоке, где меньше всего населения, будет создано два. Это сделано, чтобы закрепить здесь, на местах, людей. Создание университетов позволит нам здесь оставить интеллектуальные кадры, и этим нужно пользоваться. Что касается взаимодействия вузов, то, на мой взгляд, торопиться с объединительными процессами и достигать общей численности студентов в районе 50-60 тыс. человек не стоит. Наша задача - не увеличить количество, а создать новое качество образования. Федеральный университет должен действительно выпускать элиту. Это не значит, что техническое образование будет в менее выигрышном положении. Инженерное образование тоже нужно развивать, но обычным слиянием классических и технических вузов этого не добиться. Более того, это может полностью утопить идею".

Ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН согласился со всеми выступающими, отметив, что в одном из постановлений правительства о первоочередных мерах по развитию системы образования говорилось, что через создание сети федеральных и национальных исследовательских университетов планируется сформировать конкурентную среду среди вузов. ДФУ как раз и станет тем ресурсным центром для всей системы образования и науки, позволит повысить уровень исследований и качество подготовки кадров. Это положительно скажется на всей системе образования.

Подытожил мнения всех собравшихся председатель ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО: "Создание университета во Владивостоке - большая удача для всего региона. Потому что речь идет не просто о смене вывески, речь идет о создании принципиально нового учебного заведения, которое будет одним из немногих в России. Что должен делать федеральный университет? Университет должен готовить элиту для науки, образования, бизнеса, органов власти. Недопустимо тратить огромные государственные ресурсы на подготовку прораба для стройки или мастера металлообработки. Для того чтобы подготовить такого специалиста, не нужно искать самого гениального ребенка. В то время как ДФУ должен отбирать для себя только самых лучших людей, имеющих способности выше среднего. Если говорить об инженерных дисциплинах, то в федеральном классическом университете они должны быть особыми. Здесь нужно готовить инженеров не с первого курса, а с уровня магистратуры, и они должны математическими методами решать вопросы по моделированию, оценке ресурсов и выдавать неординарные решения. То есть на выходе должны получаться инженеры совсем иного качества. Первые шаги в этом направлении мы делаем. Например, у нас есть совместные кафедры с техническими вузами (КнАГГТУ, ТОГУ, ДВГТУ), и они успешно функционируют. В техническом вузе студент получает степень бакалавра, а в магистратуру приходит к нам, и здесь люди науки уже формируют специалиста более высокого уровня. В технических направлениях участие академии наук меньше, чем в базовых направлениях, таких как физика, химия, биология. В инженерном образовании мы не можем доминировать, мы можем лишь привнести некое звено".