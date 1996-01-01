В Находке открылся свадебный дворец

В Находке завершена реконструкция Дворца бракосочетаний. В пятницу, 12 февраля, первые молодожены переступили порог обновленного ЗАГС. Здесь их ждали помимо поздравлений с регистрацией брака подарки от города.

Сегодня Дворец бракосочетаний в Находке - отдельно стоящее здание площадью 508,7 кв.м, большую часть которого занимает обновленный зал торжественных церемоний. Как сообщили в управлении записи актов гражданского состояния Приморского края, реконструкция здания загса проводилась на средства федерального и краевого бюджетов. С появлением нового свадебного дворца в Находке все больше молодых пар играют свадьбы. В прошлом году зарегистрировали брак 1365 пар, а свидетельства о рождении выданы 1842 младенцам.