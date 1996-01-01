Какая польза от мороза?

Что же на самом деле происходит в природе? Сводки новостей пестрят чрезвычайными происшествиями, винить в которых некого, кроме природы. Снег идет там, где его никогда не видели, наводнения и ураганы стали обычным событием, по Cеверному морскому пути суда идут без ледокола...

Сюрпризы погоды довели до того, что о климате заговорили политики, обсуждая проблемы глобального потепления. Так ли уж однозначно утверждение, что климат земли становится теплее, угрожая человечеству, и что стоит за процессами колебаний климата? На вопросы корр. "ЗР" отвечает ведущий сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН кандидат физико-математических наук Владимир ПОНОМАРЕВ.

- Владимир Иванович, что такое потепление климата? Об этой проблеме говорят все, недавно в Копенгагене ее обсуждали ни много ни мало президенты стран. Развейте страхи, так ли уж страшен этот процесс, да и что происходит на самом деле, разве можно назвать уходящую зиму теплой, если замерзают Сибирь, Якутия, да и в Приморье зима в этом году холоднее нормы.

- Если сравнивать аномалии приземной температуры воздуха и скорости ветра, т. е. то, что определяет суровость зимы, то нынешняя зима далеко не самая суровая, по крайней мере на Дальнем Востоке. За последние 20 лет самой суровой на Дальнем Востоке можно считать зиму 2000 - 2001 г.

Да, проблема изменения климата существует, и она далеко не простая. В истории земли, например, были ледниковые периоды, известные из палеоклиматических исследований, а в последние годы все больше говорят о потеплении. Колебания климата имеют различные временные масштабы - от квазидвухлетних и десятилетних до миллионов лет, и на разных временных масштабах причины и физические механизмы его изменения существенно, а иногда и принципиально отличаются.

В ХХ - начале XXI столетия человечество столкнулось с проблемой глобального потепления, наблюдаемого на временном масштабе от 50 до 100 лет. Естественно, встал вопрос поиска причин таких изменений. Поток коротковолновой солнечной радиации на внешнюю границу атмосферы Земли, - главный источник тепла, поступающего на Землю - за этот период времени практически не менялся, но менялся поток заряженных частиц, связанный с изменением солнечной активности, возмущающий магнитное поле Земли. Кроме того, увеличивалось содержание антропогенного углекислого газа в атмосфере, что приводит, как считают многие ученые, к усилению парникового эффекта в атмосфере. Эти два фактора стали основой для двух принципиально различных гипотез, указывающих на причины современного потепления в нижних слоях атмосферы Земли и верхнем слое Мирового океана.

- Так все-таки, в каком цикле мы сейчас находимся, в потеплении или в похолодании, и чем они выражаются?

- Факт потепления климата часто подвергается сомнению, но на масштабах последних 50 и 100 лет он подтверждается ростом средней для нашей планеты приземной температуры воздуха в нижней части атмосферы (тропосфере) и воды в верхнем слое Мирового океана. Он превышает возможные ошибки наблюдений, а также погрешности осреднения, поэтому подвергать этот факт сомнению на данном отрезке времени бессмысленно. Этот медленный рост происходит на фоне высокоамплитудных межгодовых и многолетних колебаний температуры воздуха и морской воды, что заставляет некоторых сомневаться в выраженности тенденции потепления. Например, в центральной части Тихого океана в умеренных широтах имеет место уменьшение температуры верхнего слоя воды. В отдельных районах Сибири и Дальнего Востока температура воздуха уменьшается в летние месяцы, т. е. имеет противоположную тенденцию по отношению к росту зимней и среднегодовой глобальной температуры.

Важным является выяснение причин отмеченного за последние 100 и 50 лет потепления. На этот счет существует две равносильные, с моей точки зрения, гипотезы. Первая связана с антропогенным воздействием, т. е. выбросом углекислого газа (СО2) в атмосферу, вызывающего парниковый эффект. Эта гипотеза основана на том, что значительная часть длинноволновой радиации, излучаемой поверхностью суши и океана, при увеличении СО2 задерживается в атмосфере и не выходит в космос. Для ее доказательства зарубежным ученым были предложены большие средства. В экспериментах при удвоении СО2 моделировалось поведение практически всей системы океан-атмосфера-лед. В результате сформулирована однозначная концепция, что увеличение антропогенного СО2 вызывает значительный парниковый эффект, это и проводит к росту температуры воздуха. Но вопрос, насколько антропогенные выбросы за период промышленной революции изменяют температуру, остается открытым, потому что в атмосферу попадает также газ природного происхождения, объемы которого значительны.

Вторая концепция связана с ростом солнечной активности и увеличением количества протуберанцев на солнце. С изменением солнечной активности изменяется поток корпускулярных частиц на внешнюю границу атмосферы, который в первую очередь воздействует на магнитное поле земли. Причем наибольшее воздействие происходит в полярных районах. Учеными Арктического и Антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге (Фролов, Гудкович, Карклин Смоляницкий, 2009) обнаружены квазипятидесятилетние колебания приземной температуры воздуха в Арктике, совпадающие с аналогичными циклами солнечной активности. Доказано, что потепления в Арктике в тридцатые-сороковые и девяностые годы прошлого столетия, а также в начале XXI века сопровождались увеличением солнечной активности. Научная общественность и средства массовой информации пока не обращают особого внимания на эту концепцию глобального потепления. Дело в том, что общественное мнение определяют в большей мере сторонники парниковой гипотезы. Почему? Возможно потому, что строго доказать справедливость той или иной концепции на данном этапе исследований не представляется возможным. А раз невозможно, то побеждает то, что приносит доход. Доход же приносит парниковая гипотеза. Борьба с выбросами в атмосферу СО2 превратилось в чистую политику, хотя она не лишена смысла, по крайней мере, по отношению к загрязнению окружающей среды. С нашей точки зрения необходимо учитывать обе гипотезы современного потепления, так как есть большая доля вероятности, что потепление вызвано естественными причинами, возможно, связанными именно с увеличением солнечной активности.

- А как вы оцениваете изменения климата в наших широтах?

- Как я уже говорил, глобальное потепление не значит, что везде становится теплее. Например, на Дальнем Востоке за последние 50 лет зима и осень становятся теплее, а лето и весна холоднее. В субарктике температура поверхности на масштабе 50 лет понижалась, в тропиках - повышалась, нарастающий контраст усиливает энергетику атмосферных процессов, циклоны становятся более мощными, и, как следствие, наблюдается рост числа экстремальных явлений, наблюдаемых, например, в Европе, Азии и Америке.

Если в последние 20-25 лет периода 50-летнего колебания климата в Арктике и умеренных широтах Азии были отмечены потеплением, то стоит предположить, что теперь ожидается холодная фаза этого колебания. Ближайшие десятилетия покажут, сохранится эта цикличность или нет, но с определенной долей вероятности можно ожидать наступления летних похолоданий в Арктике и прекращения аномального таяния льдов. Работы нашего института, связанные с исследованием изменчивости температуры и солености морской воды, системы теплых и холодных течений в Японском и Охотском морях, показывают, что влияние тропического (южного) колебания, так называемый сигнал Эль Нинье, - это колебание с периодами от 3 до 7 лет, ослабевает, а сигнал арктического колебания усиливается. Усиливается, например, влияние многолетнего арктического колебания на аномалии стока реки Амур, атмосферных осадков и температуры воздуха в районах Дальнего Востока, Восточной Сибири, а также на температуру верхнего слоя воды в северо-западной части Тихого океана.

- Расскажите о таком явлении, как "вентиляция донных вод Японского моря", говорят, что оно тоже связано с климатическими колебаниями.

- Учеными нашего института зафиксировано явление, названное нами "вентиляция донных вод Японского моря". Это обрушение зимних вод залива Петра Великого, смешивающихся с окружающими водами открытого моря, на глубины до трех и более тысяч метров, такой своеобразный подводный водопад. В обычные зимы воды залива опускаются только в промежуточные слои моря на уровень своей плотности. В суровые зимы формирование ледяного покрова в заливе приводит к увеличению концентрации соли в морской воде, она становится тяжелее и скатывается в глубинные слои моря вдоль континентального склона. Это явление наблюдалось в суровую зиму 2000-2001 гг. Этот процесс, кстати, приводит к частичному очищению залива Петра Великого от загрязнения в придонном слое, что можно расценивать как благо.

Ученые нашего института продолжают наблюдать это явление, иностранцам оно тоже интересно. Японское море уникально и наиболее чувствительно к изменению климата, по высказыванию японских ученых, - это модель маленького океана с большими глубинами и мелководными проливами, где воды, залегающие ниже 500 м, формируются под влиянием атмосферы, потоков тепла и соли через Корейский пролив. Мы доказали, что за последние 50 и 30 лет растет температура придонных и глубинных вод Японского моря, уменьшается содержание в них растворенного кислорода. Это может быть следствием сокращения обмена глубинных и поверхностных вод в северо-западной части моря. Мягкие зимы привели к тому, что вертикальная стратификация воды в море становится более устойчивой, что не способствует образованию достаточного количества плотных вод для вентиляции котловины. В 40-е годы прошлого столетия и раньше этот процесс был более регулярным. Если на протяжении последующих 50-100 лет такой тренд будет продолжаться, это может повлиять на состояние Японского моря, что не может не беспокоить.