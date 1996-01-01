"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут"

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет проведена всероссийская акция "Ура Победе!".

Участникам акции предлагается возможность использовать тематический мобильный контент - мелодии звонка, гудка и графических тем, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция стартует 23 февраля 2010 года. Планируется, что в ней примут участие не менее 5 миллионов человек. Обязательные условия для участников акции - наличие мобильного телефона, подключенного к одному из операторов "большой тройки" (МТС, Билайн, Мегафон).

Единый бесплатный номер для акции у всех операторов - 1945. Позвонив на него, можно установить на свой телефон тематический мобильный контент, а также подключиться к мобильному сериалу "Этот день Победы" - ежедневное обновление позволит слушателю каждый день получать новую информацию о том, что произошло в этот день 65 лет назад.

Получить авторизацию и стать участником сообщества "Ура Победе!" можно будет на сайте www.9may.ru (pda.9may.ru). Авторизовавшийся на сайте участник получит доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Здесь также можно будет оставить сообщение, выразив свое отношение к войне, принять участие в интерактивной дискуссии с другими участниками акции, стать участником флешмоб-акции "Ура Победе!".