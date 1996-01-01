Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут"
В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет проведена всероссийская акция "Ура Победе!".
Участникам акции предлагается возможность использовать тематический мобильный контент - мелодии звонка, гудка и графических тем, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Акция стартует 23 февраля 2010 года. Планируется, что в ней примут участие не менее 5 миллионов человек. Обязательные условия для участников акции - наличие мобильного телефона, подключенного к одному из операторов "большой тройки" (МТС, Билайн, Мегафон).
Единый бесплатный номер для акции у всех операторов - 1945. Позвонив на него, можно установить на свой телефон тематический мобильный контент, а также подключиться к мобильному сериалу "Этот день Победы" - ежедневное обновление позволит слушателю каждый день получать новую информацию о том, что произошло в этот день 65 лет назад.
Получить авторизацию и стать участником сообщества "Ура Победе!" можно будет на сайте www.9may.ru (pda.9may.ru). Авторизовавшийся на сайте участник получит доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Здесь также можно будет оставить сообщение, выразив свое отношение к войне, принять участие в интерактивной дискуссии с другими участниками акции, стать участником флешмоб-акции "Ура Победе!".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда