www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет проведена всероссийская акция "Ура Победе!".

Участникам акции предлагается возможность использовать тематический мобильный контент - мелодии звонка, гудка и графических тем, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция стартует 23 февраля 2010 года. Планируется, что в ней примут участие не менее 5 миллионов человек. Обязательные условия для участников акции - наличие мобильного телефона, подключенного к одному из операторов "большой тройки" (МТС, Билайн, Мегафон).

Единый бесплатный номер для акции у всех операторов - 1945. Позвонив на него, можно установить на свой телефон тематический мобильный контент, а также подключиться к мобильному сериалу "Этот день Победы" - ежедневное обновление позволит слушателю каждый день получать новую информацию о том, что произошло в этот день 65 лет назад.

Получить авторизацию и стать участником сообщества "Ура Победе!" можно будет на сайте www.9may.ru (pda.9may.ru). Авторизовавшийся на сайте участник получит доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Здесь также можно будет оставить сообщение, выразив свое отношение к войне, принять участие в интерактивной дискуссии с другими участниками акции, стать участником флешмоб-акции "Ура Победе!".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru