В Приморье проходит тренировка по ликвидации последствий снегопадов

Тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением снежных циклонов, проходит на юге Приморского края.

По информации краевой комиссии по ЧС, в ней принимают участие члены оперативного штаба края по ликвидации ЧС, представители администраций Владивостока, Уссурийска и Хасанского района, оперативные группы управления МЧС и госучреждения по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС. В ходе тренировки планируется улучшить координацию различных органов власти и ведомств по ликвидации последствий снегопадов и снежных циклонов, выработать меры по максимально эффективному использованию имеющихся сил и средств, а также создать всю необходимую нормативную базу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.