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А вас, гражданин Банкрот, попрошу...
Арбитражный суд Приморского края начал подготовку к началу практики процедур банкротства физических лиц. По словам председателя суда Сергея Чумакова, специально на это направление будут привлечены восемь судей, которые будут работать в основных населенных пунктах края.
"Мы заранее начали подготовку к введению процедуры банкротства физлиц, чтобы после принятия соответствующего закона инфраструктура была в рабочем состоянии. Нам нужны шесть офисов, максимально охватывающих территорию края", - отметил Сергей Чумаков.
Сегодня такого понятия, как "банкротство физического лица", в нашем законодательстве не существует. Соответствующий закон (официально он будет носить название "О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника") в конце прошлого года был возвращен из Госдумы на доработку в Минэкономразвития.
Законопроект в качестве основного инструмента для решения проблем должника и кредитора в случае невозможности выплаты кредита предусматривает реструктуризацию долга. Делать это предлагается в соответствии с планом, предложенным должником и утвержденным арбитражным судом, на срок не более пяти лет. Поводом для обращения в суд может стать полугодовая просрочка по выплате долга. Новый документ предлагает повысить порог минимальной суммы задолженности до 50 тыс. руб.
По данным, приведенным в арбитраже, на 1 января 2010 года, в Приморье насчитывалось 21 тыс. 124 исполнительных производства в отношении физлиц. При этом сумма просроченной кредиторской задолженности превышала 2 млрд 332 млн руб. Как видим, работы непочатый край. Стоит, правда, отметить, что после принятия закона должен пройти год, как он заработает на практике.
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