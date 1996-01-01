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Хозяева кошек более образованны
Британские ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что владельцы кошек, как правило, более образованны, чем владельцы собак, сообщает в субботу газета Daily Telegraph.
Результаты исследования указывают на то, что хозяева кошек с вероятностью больше в 1,36 раза обладают университетскими степенями, чем хозяева собак. Выяснилось также, что владельцы кошек с большей вероятностью старше по возрасту, и среди них больше женщин. Чаще, чем в случае с хозяевами собак, они оказываются владельцами загородных участков. Тем не менее, ученые полагают, что это обусловлено не тем, что они проводят много времени с кошками, а тем, что более образованные люди обычно больше работают и поэтому подбирают себе "вписывающихся в их график" животных. В отличие от собак, кошек не надо выгуливать и они не требуют постоянного человеческого внимания.
"Кошки требуют к себе меньше времени, чем собаки, поэтому они более популярны среди образованных людей, которые работают допоздна и преодолевают в дороге большие расстояния", - объясняет доктор Джейн Мюррей (Jane Murray), которая руководила исследованием. Выяснилось также, что в Великобритании живут более 20,8 миллиона собак и кошек - почти на 50% больше, чем полагали раньше.
В ходе исследования было опрошено 2980 человек. Ученые планируют провести повторное исследование в 2011 году.
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