Выпускникам школ дадут отсрочку от призыва в армию?

На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предлагающие не призывать выпускников школ, которым исполнилось 18 лет, в "весенний призыв".

Документ предлагает давать отсрочку таким 18-летним выпускникам до осени (до 1 октября). При этом это коснется ребят, которым 18 лет исполнится до 16 июля. Весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля, а осенний - с 1 октября по 31 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что весенний призыв по времени частично совпадает со вступительными экзаменами в вузы. Авторы поправок считают, что 18-летние ребята, окончившие школу, фактически ограничены в своем праве на поступление в институт.