Школы переходят на новые программы. Компьютерные

По распоряжению Министерства образования все школы с 2011 года в рамках приоритетного нацпроекта "Образование" должны централизованно перейти на использование пакета свободного программного компьютерного обеспечения "Линукс".

Срок действия лицензии на используемый ныне школами стандартный базовый лицензионный пакет программного обеспечения заканчивается 31 декабря 2010 г. На вопрос, как обстоят дела в глубинке, ответила зам. начальника отдела народного образования администрации Кавалеровского района Галина ВОЛКОВА: "Все школы района получили в ноябре 2009 г. новый пакет свободного программного обеспечения "Линукс". "Линукс" уже установили три школы из девяти, остальные планируют сделать это в течение 2010 г. Проблем с переходом на новые программы быть не должно. Услуги Интернета оплачиваются за счет краевого бюджета.