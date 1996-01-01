Власти профинансируют школьный Интернет

32 млн руб. краевых средств в 2010 году выделено на школьный Интернет. Как сообщили в департаменте связи и информатизации, еще более 7 млн руб. предоставят муниципальные образования края.

Напомним, что с 2009 г. работа, связанная с обеспечением доступа в Интернет образовательных учреждений, финансируется из бюджетов субъектов РФ. В прошлом году эта работа велась за счет краевых средств. 38 млн руб. было направлено на оплату Интернета в 723 образовательных учреждения Приморья - школах, детских домах, училищах и лицеях.

В департаменте образования и науки Приморья отмечают, что в приморских школах значительно вырос интерес к информатизации учебного процесса. Многие образовательные учреждения самостоятельно обновляют компьютерный парк. Приобретаются также мультимедиапроекторы, интерактивные доски.

С 2009 г. в Приморье идет реализация направления национального проекта "Образование", предусматривающего использование компьютерных технологий. Программа "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" позволяет обеспечить доступное и качественное образование для таких ребят. Из краевого бюджета было направлено 4 млн руб. на приобретение оргтехники и подключение к сети Интернет для ресурсного центра, созданного на базе артемовского интерната для слепых и слабовидящих детей.