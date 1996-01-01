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Тексты учебников по основам религий похожи на проповеди?
Основные нешуточные дебаты разгорелись вокруг учебников, пишет газета "Неделя".
Выбирать есть из чего: школьникам и их родителям в рамках курса предлагается шесть предметов: основы наиболее распространенных в стране религий (православие, ислам, иудаизм, буддизм), история мировых религий и основы светской этики. Но изучать можно лишь один, что несколько противоречит главной идее курса - показать детям конфессиональное многообразие страны и научить их жить в гармонии с представителями других вероисповеданий.
Осложняет задачу еще и то, что учебники пишут непрофессионалы, а именно представители конфессий и профессора вузов, не имеющие опыта работы с детьми. Да и ревнители объективности бьют тревогу: как бы новый учебный предмет не стал полем для миссионерской деятельности.
Но самым проблемным стал, казалось бы, невинный учебник по светской этике. Профессор кафедры этики МГУ Александр Разин и заведующий кафедрой этики СПбГУ Вадим Перов один за другим отказались от участия в работе: не сошлись во мнениях с заказчиком - издательством "Просвещение". Черновик первого издательство отклонило за попытку изложить этические взгляды классических философов, а второго - за излишнюю космополитичность.
- Авторы просто неправильно поняли задачу, - комментирует ситуацию протодиакон Андрей Кураев. - Вместо азбуки нравственного воспитания они попытались сделать курс университетских лекций для четвероклашек.
В издательстве имя нового специалиста по этике тщательно скрывают - этот пункт даже прописан в авторском договоре.
Идея курса сама по себе неплоха - знание религий поможет детям лучше понять мировую историю и культуру, задуматься о добре и зле. На деле возникают противоречия - как технические (как провинциальная учительница расскажет детям про ислам, если она сама его не понимает?), так и моральные (кто уполномочен решать, что нужно знать детям о религии?).
"Иудаизм не предполагает никакой религиозной агитации"
Пресс-секретарь Главного раввина России, один из авторов учебника "Основы иудаизма" Андрей Глоцер:
- Темы, затрагиваемые в учебнике, - введение в иудаистскую духовную традицию, основы вероучения, Исход из Египта, еврейские праздники, традиции и обычаи. Отдельный урок посвящен теме Добра и Зла. Мы выбрали повествовательную форму изложения, включили в тексты еврейские притчи, истории и легенды. Есть там и вопросы для обсуждения в классе, домашние задания. А вот как будет проверяться успеваемость по предмету - это уже дело учителя. Что касается искушения "помиссионерствовать" - иудаизм в принципе не предполагает религиозной агитации, и учебник мы делали максимально отстраненно.
"Мы показали высокие моральные качества пророка Мухаммеда"
Педагог МПГУ, автор учебника по основам исламской культуры Диляра Латышина:
- Мы попытались дать общее представление об исламских реалиях, о пророке Мухаммеде, о Коране и Сунне, обязанностях мусульман. Акцент делали на нравственной стороне, показывая высокие моральные качества пророка Мухаммеда: стойкость, преданность идее, честность, благородство, любовь к людям. В программе 5-го класса мы уделяем наибольшее внимание истории ислама в России. 10 уроков посвящены нравственным ценностям ислама, поднимаются такие темы, как "Сотворение добра", "Дружба и взаимопомощь", "Семья", "Отношение к старшим", "Гостеприимство". Нашей задачей было доступно рассказать об исламе и развеять стереотипы и предубеждения против этой религии, которая на самом деле является мирной и проповедует любовь к людям.
"Мне очень помогла критика читателей"
Профессор МДА, автор учебника "Основы православной культуры" протодиакон Андрей Кураев:
- Я выкладывал главы из будущего учебника в Интернете, чтобы выслушать мнение родителей, историков, методистов, филологов. В результате каждый урок переписывался десятки раз. Хотелось рассказать детям очень многое, при этом сохраняя ясность и лаконичность. Когда писал, вспоминал фразу физика Нильса Бора: "Если ты не можешь объяснить простой уборщице, над чем работаешь в данный момент, значит, ты сам этого не понимаешь". И, конечно, я стремился избежать критики других мировоззрений.
Как дети и родители будут выбирать предмет из курса - пока не известно. Возможно, ключевую роль сыграет репутация педагога, ведущего предмет. И что касается учителей - хочется верить, что даже люди, далекие от религии, когда перед ними поставят профессиональную необходимость, сами постараются глубже изучить материал и, возможно, им проникнутся. А вообще от учителя требуются три вещи: любить детей, профессию и себя в профессии. Этого вполне достаточно.
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