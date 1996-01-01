Началась "зачистка" общежитий под размещение гастарбайтеров

Форум АТЭС, от успешного проведения которого жителям Владивостока обещаны одни лишь блага, продолжает наступать катком на квартирный вопрос. Вслед за вынужденными переселенцами, чьи строения оказались на пути в светлое будущее, лишиться крыши над головой, причем без малейшей компенсации, могут постояльцы некоторых общежитий, места которых якобы уже отведены под распределение поступающих гастарбайтеров.

К примеру, части съемщиков комнат общежития профессионального училища №40, что по ул. Борисенко, 104, поступило "китайское предупреждение" от руководства училища о том, что они должны освободить занимаемую жилплощадь до 15 марта в связи с изменениями в уставе училища, которые запрещают проживать в общежитии лицам, не имеющим отношения к ПУ №40. Интересно, что в реестре выселенцев присутствуют бывшие сотрудники милиции и ГАИ, которым в свое время предоставлялись комнаты в общежитии при приеме на работу. Многие из них уже давно распрощались со службой в "органах" и обустроили предоставленное жилье по высшему разряду - с душевыми кабинками, подвесными потолками, паркетом и т.д.

Рубрика "Ходят слухи, что…"