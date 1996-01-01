Умеете ли вы прощать? (Опрос "ЗР")

14 февраля отгремит Масленица, православный мир будет отмечать Прощеное воскресенье. В этот день перед Великим постом по традиции принято просить друг у друга прощения за грехи, вольные и невольные обиды.

Если же немного отвлечься от христианско-возвышенного восприятия мира и вернуться на землю, к прикладной житейской психологии, выяснится: прощая и отпуская обиду, человек позволяет себе и другому начать с чистого листа. И чем серьезней нанесенная сердцу прощающего обида, тем легче будет жить дальше. Если, конечно, прощение искреннее. Накануне Великого поста "Золотой Рог" спросил владивостокцев: "Умеете ли вы прощать?"

Игумен Иннокентий, сотрудник миссионерского отдела Приморской православной епархии:

- Прощение, с точки зрения христианина, - это искреннее желание повиниться перед своим ближним за все те обиды, вольные и невольные, которые были нанесены в течение года. Я неспроста сказал об обидах вольных и невольных. Люди воспитаны так, что редкий человек позволит себе прямо высказаться в ответ на нанесенную обиду. И, может быть, вы никогда не узнаете об истинной причине охлаждения отношений между вами. Одна из важнейших христианских заповедей: "Возлюби ближнего своего". Акт прощения - часть исполнения этой заповеди. Мы отпускаем из своего сердца вину, обиду, злость и стараемся преисполниться миром на кануне Великого Поста.

Ольга ЧЕПЦОВА, преподаватель института психологии ДВГУ:

- Умение просить прощения и прощать очень важно. В человеке все взаимосвязано, и если он внутри, в своем сердце носит обиду или вину, то это неизбежно отражается на его здоровье через психосоматику. В Библии сказано: "Прощайте - и вам простится". Начните с себя, простите всем тем, кто вас обидел. Вы почувствуете облегчение, и здоровье выправится. Как понять, что человек вам простил? Простив, он искренне забудет все обиды и начнет отношения с чистого листа. Это непросто. Наверное, еще труднее, чем просить прощения самому. Как хорошо, что в христианской традиции есть институт тайны исповеди. Проси прощения хоть шесть раз в неделю, работай над собой. Мы наносим обиды и обижаемся всю жизнь, так что навык прощать и просить прощения пригодится всем.

Петр ХАНАС, директор Дальневосточного консалтингового центра:

- Интересная тема, никогда раньше не задумывался о прощении в политическом аспекте. Тут следует различать PR-ход под названием "публичное покаяние" и искреннее желание покаяться. В ближайшей к нам истории было только два таких момента - каялись Брежнев, Гайдар… Недавно Юлия Тимошенко каялась перед вторым туром выборов… Хотя, это скорее PR-ход. Она извинялась за всю власть в целом и за те последствия, которые расхлебывает последние десятилетия украинский народ. Просить политического прощения не значит внутренне принимать на себя вину. Просто такого хода требует публичный образ политика. В Приморском крае что-то вроде прощения просил уходя Евгений Наздратенко, тоже не за себя, а за всю власть как институт. Больше разговаривающих с народом языком христианских истин не было. Покаяться, по сути, может только сильный человек. Тем самым он принимает на себя вину. И не надо путать покаяние и извинения в стиле "Черномырдина" - "мы хотели как лучше, получилось как всегда, извините".

Александра САВЕЛЬКИНА, ландшафтный дизайнер:

- Важно прощать от чистого сердца, не по обязанности. Перед тем как сказать другому человеку "прости", приходится проделать некую внутреннюю работу, как, впрочем, и тому человеку, который прощает. Он жил с обидой, привык к ней, выстроил свою жизнь так, чтобы поменьше соприкасаться со всем, что напоминает о "больной мозоли". Если обида пустяковая, то просить прощения просто. А если нет… Мы так привыкли улыбаться по долгу службы, из воспитанности не проявлять признаков гнева. Но если честно, то по мне лучше один раз высказаться с битьем тарелок, чем носить в себе тяжкий груз обиды и вины. Прощеное воскресенье - хороший повод для очищения. Хотя, по большому счету, просить прощения и прощать следовало бы не по графику, а исходя из внутренней готовности.

Анна ЛУКА, экономист:

- Мне не часто приходилось просить прощения. Может, потому, что я и сама человек отходчивый, не могу год ждать до Прощеного воскресенья! Поругались-помирились, дело житейское. Если же копить обиду, дуться как мышь на крупу, то ничего хорошего из такого поведения не выйдет. Сначала возникнет охлаждение, потом отчуждение, а потом жизнь сама разведет. За ненадобностью друг в друге. Так что если вам по-настоящему дорог близкий человек и вы его обидели - не ждите целый год! Через год и обида, и вы сами можете потерять для него всякое значение. Ритм жизни, знаете ли…

Сергей САВИЧЕВ, заводчик кошек:

- Знаете, я не буду углубляться в человеческие взаимоотношения. Для меня все это сложно. Расскажу на примере любимого кота. Если животина вообразила, что я чем-то перед ней провинился, то обязательно сотворит какую-нибудь пакость. Спать спокойно не сможет - обои подерет, в угол грязные делишки справит. Повод может быть любым - друг в гости заглянул, и мы весь вечер перед компьютером просидели, оставив кошака без внимания, или "Китикет" не с тем наполнителем купил. Но не могу же я строить свою жизнь исходя из кошачьего настроения?!! Если я кого обидел - подойди и скажи, решим вопрос. Если хочешь воспользоваться моментом и, образно говоря, в угол нагадить, скорее всего я в этом был не виноват. Просто у человека накипело. Пройдет.

Владимир ГЕРАСИМОВ, бывший автодилер:

- По-моему, бесполезная тема для разговора. Я к религии вообще прохладно отношусь. К психологическим тонкостям тоже. Нечего нюни разводить. Если есть конфликт интересов, давай разговаривать. Если договориться не можешь - обижайся хоть до второго пришествия. Ситуацию в жизни это точно не изменит. А на друзей и близких я вообще не обижаюсь. Это все равно что на гололед злиться. Живи пока живется. Это в 18 лет еще можно начать жизнь с нуля, с кем-то разругаться. А после тридцати ближайший круг определен, обижаться бессмысленно.

Оксана МАТЮХИНА, учитель начальных классов:

- Если говорить о работе, то мне нужно просить прощения с утра до вечера. Дети ведь часто обижаются. Понятие справедливости приходит позже ощущения "Марь Иванна меня не любит". Мне же обижаться несерьезно. Ребенок не хотел обидеть своим поступком, скорее всего он и не мог по-другому поступить, не знал, как. И если его незрелость, наивность, неосторожность меня обижают, - это всего лишь означает, что я где-то сама с собой недорабатываю. Правильнее будет самой простить, чем ждать, пока ребенок (впрочем, и взрослый) догадается и созреет сказать: "Прости!".

Ирина, домохозяйка:

- Мы с мужем живем вместе семь лет, у нас двое детей. Когда я находилась в роддоме с первенцем, муж мне изменил. Но тогда пощадил меня и не признался, хотя я чувствовала неладное и обнаружила "улику". Но не до того было - хлопоты с малышом, страх перед правдой и возможным одиночеством. Все время меня мучил этот вопрос, и вот спустя годы я наконец его спросила. Он признался. Было и больно, и обидно, но я простила. Ради детей, конечно. С другой стороны, каждый имеет право на ошибку. К тому же муж раскаялся.