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Совфед поддержал закон об отмене перехода на "летнее" и "зимнее" время

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Комитет Совета Федерации по промышленной политике поддержал проект федерального закона, отменяющего перевод стрелок часов на "летнее" и "зимнее" время, сообщил РИА Новости в среду председатель комитета Валентин Завадников.

Президент России Дмитрий Медведев в ноябре 2009 года в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ предложил обсудить целесообразность перехода на летнее время и рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов. Сейчас в России насчитывается 11 часовых поясов.

В настоящее время законопроект об отмене перехода на "летнее" и "зимнее" время находится на рассмотрении Госдумы, куда он был внесен группой сенаторов и депутатов. Среди разработчиков законопроекта - спикер верхней палаты Сергей Миронов , уточнил сенатор.

"Законопроект был разработан с учетом исследований, показывающих, что перевод часов на час вперед приводит к повышению заболеваемости, угрозе возрастания количества ДТП и даже росту попыток суицидов", - заявил Завадников.

Кроме того, отметил он, специалисты считают, что в течение первых пяти суток после перевода стрелок на 11% увеличивается количество вызовов "скорой помощи" к больным сердечными заболеваниями, также наблюдается прирост смертности среди населения.

Предложенный законопроект определяет порядок исчисления времени, в соответствии с которым на территории Российской Федерации в течение всего календарного года устанавливается неизменное время - поясное время плюс один час (так называемое "декретное время").

Кроме того, законопроект устанавливает, что движение железнодорожного, водного и междугородного автомобильного транспорта осуществляется по московскому времени, воздушного транспорта - по всемирному координированному времени.

Система поясного времени основана на теоретическом разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса (по 15 градусов каждый) с разницей во времени между смежными поясами в один час. Время основного меридиана принимается за время всех точек данного часового пояса. За начало отсчета принят нулевой, Гринвичский меридиан. Практически границы часовых поясов проходят не строго по меридианам, а согласуются с государственными или административными границами.

Уже почти 80 лет во всех отечественных часовых поясах время сдвинуто относительно астрономического на час вперед благодаря декрету советского правительства от 1930 года - с тех пор страна живет по так называемому "декретному времени".

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