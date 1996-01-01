Прожиточный минимум на душу приморца утвержден в 6401 рубль

Установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2009 г., которая утверждается постановлением губернатора в размере 6401 руб. Для трудоспособного населения этот показатель составил 6869 руб., для пенсионеров - 5054 руб., для детей - 6210 руб. Напомним, что эти данные используются при оценке уровня жизни населения Приморья, при разработке и реализации социальных программ, начислении социальных выплат, а также при формировании бюджета края и бюджетов муниципальных образований. Например, доплаты пенсионерам.