Морской и воздушный транспорт Приморья прибавил оборотов

По итогам 2009 г. на 26% в Приморье вырос грузооборот воздушного транспорта, а также морского - на 11,3%. Отмечен общий прирост пассажирооборота на 6,6% - благодаря увеличению пассажирооборота воздушного и троллейбусного транспорта, где рост составил 34,8% (за счет льготных авиабилетов и рейсов обанкроченной "Дальавиа") и 3,6%. А среднемесячная зарплата в прошлом году в транспортной отрасли Приморья составила 25,72 тыс. рублей. Как отметили в краевом департаменте промышленности и транспорта, рост к прошлому году составил 16%. Сегодня в сфере работает 69,6 тыс. приморцев.