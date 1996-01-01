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Цены на фиксированную связь в регионе в среднем вырастут на 10%
Рост тарифа услуг на предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии на Дальнем Востоке в 2010 г. в среднем составит 10%. На новые тарифы, уже утвержденные Федеральной службой по тарифам, ОАО "Дальсвязь" перейдет с 15 февраля. Стоимость внутризоновых телефонных соединений и доступа к сети местной телефонной связи будет изменена с 14 февраля.
Как сообщил "ЗР" первый заместитель генерального директора ОАО "Дальсвязь" Сергей ФРОЛОВ, данное увеличение позволяет частично компенсировать инфляционные издержки. По его словам, компания будет стимулировать абонентов оставаться на безлимитных тарифных планах, рост которых будет наименьшим. Так, в Приморье стоимость безлимита для юрлиц вырастет на 8,7%, до 340 руб. в месяц, для физлиц (абоненты ГТС) - на 10%, до 355 руб. (абоненты ГТС). Все расчеты даны с учетом стоимости постоянной ежемесячной оплаты за предоставление в пользование абонентской линии, которая составит 161 руб. (с 14 февраля в среднем на 12% будет снижена стоимость на предоставление доступа к сети местной телефонной связи для физических и юридических лиц на всей территории Дальнего Востока).
"Есть определенная разговорная активность на том или ином пакете, которая изначально закладывалась для расчета тарифа, - рассказывает Сергей Фролов. - Однако в процессе выясняется, что абонент безлимитного пакета, зачастую, разговаривает не столь активно. Потребитель всегда это хорошо чувствует и начинает задумываться о смене тарифного плана. Поэтому мы предпочли идти ему навстречу и увеличиваем тарифный план на безлимите по минимуму. Кстати, разговорная активность в среднем на одного абонента "Дальсвязи" составляет всего 16 минут в месяц. Это невысокий показатель. Значит, мы будем стимулировать абонента разговаривать больше, но фактически за те же деньги".
Помимо этого, в каждом по отдельности регионе "Дальсвязь" будет предлагать разного рода тарифные инициативы в части пакетирования местной и внутризоновой связи.
Так, с 15 февраля по 30 апреля 2010 г. жители Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей, выбравшие безлимитный тарифный план на услуги местной телефонной связи, могут звонить с домашних телефонов в пределах области или края без ограничений, в том числе на прямые (городские) номера сотовых операторов, за исключением звонков на федеральные номера.
Для населения Камчатского края, помимо бесплатных звонков на стационарные телефоны, не будут тарифицироваться телефонные соединения на номера абонентов сотовой сети "Дальсвязь GSM" и на прямые (городские) номера абонентов сотовых операторов Камчатского края. Абоненты Магаданской области могут звонить без ограничений только на федеральные номера абонентов "Дальсвязь GSM".
Также для населения и организаций Сахалинской и Амурской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области снижена стоимость внутризоновых телефонных соединений на расстоянии свыше 600 км. Цена за минуту разговора составит 6 руб. (с 08:00 до 22:00) и 5,70 руб. (с 22:00 до 08:00).
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