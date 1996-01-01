Дальнегорск "попал" в планы модернизации

В ближайшее время Правительство РФ рассмотрит планы модернизации 27 моногородов. Эти планы были отобраны правительственной комиссией для экстренной госпомощи. В их числе - комплексный инвестиционный план развития Дальнегорска.

По информации пресс-службы администрации Дальнегорского городского округа, межведомственной рабочей группой проведена первичная экспертиза планов модернизации моногородов. Участие в их реализации примут региональная исполнительная власть, муниципалитеты, собственники градообразующих предприятий.

В первой тройке "спасаемых" - "сердце" АвтоВАЗа - Тольятти. За ним следуют известные Байкальск и Пикалёво. Кстати, Байкальск уже оживает - там возобновил работу целлюлозно-бумажный комбинат. География господдержки обширна - от Мурманска до Приморья. Помощь обещана таким городам, как Нижний Тагил, Прокопьевск, Каменск-Уральский, Набережные Челны, Дальнегорск, Будённовск. Разброс населенности самых нуждающихся моногородов - от 1,7 тыс. человек (п. Светлогорье, Приморский край) до 705,5 тыс. человек в Тольятти. В целом в 27 моногородах проживают 2,9 млн граждан. Отраслевой облик почти половины городов - "угольно-металлургический", другой половины - "машиностроительный". Эти производства погрязли в долгах и не могут обеспечивать горожан работой.

Как вдохнуть в моногорода, в том числе и в Дальнегорск, новую жизнь, решать будет правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ. Для уточнения плана модернизации Дальнегорска и Светлогорья в конце января в Москве побывала делегация Приморского края, в составе которой участвовала начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства горадминистрации Дальнегорска Светлана БАШКИРЕВА. По возвращении она сообщила "ЗР", что в столице во Внешэкономбанке прошло предварительное рассмотрение проектов 27 моногородов. Из 106 предложений, входивших в дальнегорский план, принято 20. По предварительным данным, объем финансирования на реализацию этих 20 проектов составит 6,6 млрд руб. А 9 февраля Светлана Башкирева снова едет в Москву уже на более детальную защиту дальнегорского плана.