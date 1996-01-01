Феномен стукачества

Вам когда-либо приходилось звонить на "телефон доверия"? Можно не отвечать. Даже лучше. Для вашего же самолюбия. По статистике, только 10% информации, донесенных респондентами до сотрудников служб "телефонов доверия", являются собственно информацией. Все остальное - просто желание анонимно поговорить по наболевшему вопросу, а заодно и по всем наболевшим жизненным вопросам разом. Поскольку сотрудник "телефона доверия", будучи приличным человеком и профессионалом, не может бросить трубку.

Это касается всех "телефонов доверия" - налоговой, ГИБДД, структур УВД и ФСБ, органов наркоконтроля, муниципальных и краевых органов, а также собственно психологических служб. В попытке прояснить для самой себя этот феномен на условиях анонимности я разговорилась с сотрудниками "служб доверия". Откуда берутся эти 10%?

Да все просто, отвечают, только один человек из десяти обратившихся в ГИБДД, налоговую, УВД и т.д. реально заинтересован в решении какой-либо проблемы. Он уже провел "мозговой штурм", разложил проблему на цепочку последовательных задач и звонком на "телефон доверия" решает одну их них. Просто звонок был наименее затратным способом. Конечно, еще оптимальнее было бы сразу написать заявление на "доверительный" электронный адрес - и пустить бумагу в дело. Но в этом случае человек должен быть подкован в знаниях должностных инструкций, правовой системы "Гарант" и других подробностей, существенно упрощающих жизнь. То есть быть из той же среды, куда обращается по "телефону доверия"...Ну не смог обращающийся решить вопросы с коллегами в рабочем режиме и зашел с другой стороны. Ведь в узкой профессиональной среде стукачество не приветствуется, а так все может пройти на условиях анонимности.

Допустим, в прошлом году на "телефон доверия" краевого УВД поступило 816 вменяемых сообщений. Из них только 339 (меньше половины) желающих действительно решить вопрос. Прочие обращались за консультацией, то есть не знали должностных инструкций и правовой системы "Гарант" и, соответственно, не могли обойтись без консультации специалиста. Получив же консультацию, включающую номера телефонов и кабинетов нужных людей, оптимизировали запрос самостоятельно.

Теперь о "телефонах доверия", организованных по инициативе городской администрации для сбора информации по какой-либо локальной проблеме - например, по незаконному размещению рекламных носителей или торговле алкоголем после 22 часов. Как вы думаете, кому помешает растянутый на многоэтажке баннер? Конечно, бдительной пенсионерке. Вот только непонятно, каким образом экономически подкованная бабуля, радеющая за регулярное пополнение городской казны, узнала о том, что баннер незаконен? Наверное, ей кто-то подсказал. А как другая барышня узнала о существовании противоалкогольной линии? Ее телефонный номер и график работы - строго по четвергам? Видимо, ночи напролет сидела в интернете и грезила, как бы помочь государству. Просто у человека была проблема, и он ее решил - заложил конкурента. Не совсем по правилам свободного рынка.

Или вот налоговая предлагает заложить соседку, которая без уплаты налога сдает квартиру в найм. Звонят, если квартиранты достали шумными компаниями, залили соседей или хозяйка забывает скидываться на общедомовые нужды, а то и просто из зависти.

Впрочем, не будем заглядывать друг другу в карман. Лучше вернемся к 90% звонков на "телефоны доверия", не несущих конкретной информации.

Оказывается, людям просто хочется пообщаться. Они одиноки, напуганы проблемами на работе и в семье, они не нашли смысла в свой жизни ни в 17 лет, ни в 57. Их не слушают родные и друзья, потому что этой категории они и так рассказали всю подноготную по восьмому разу. "А я не могу бросить трубку. Должностная инструкция", - как о само собой разумеющихся вещах говорит мне знакомый психолог, ушедший с "телефона доверия" с профзаболеванием "эмоциональное выгорание". 90% звонящих важно не то, что они сообщат, а каким тоном. Можно, конечно, для снятия постоянного стресса и в стенку поорать.

Так приятно услышать на другом конце провода: "Да-да, я вас внимательно слушаю!". И за эту маленькую профессиональную ложь по должностной инструкции человек расскажет про баннер, алкоголь, продавцов наркотиков и родную мать. Синдром мегаполиса, однако. И "детский" феномен стукачества, который в Америке, говорят, норма жизни. В российском менталитете, с его историей репрессий, - чуть ли не донос. Приживется ли?